Difonso quedó mal parado: criticó a Panocchia por la visita a un colegio que su candidato también hará

El diputado provincial y referente de La Unión Mendocina, Jorge Difonso, cruzó a través de su cuenta de Twitter al candidato a intendente de San Carlos, Silvio Pannocchia (Cambia Mendoza), por haber ingresado a una escuela de ese departamento a hacer campaña.

“Es lamentable que un candidato de la UCR, haya ingresado en campaña a una escuela, fotografiándose con menores. Según @MzaDGE está prohibido el ingreso a dirigentes políticos o gremiales. La ley debe ser igual para todos, aunque se trate del cuñado de Cornejo, el dueño de Mendoza”, sostuvo el legislador y acompañó la publicación con la Resolución N° 2097 de la Dirección General de Escuelas (DGE).

La polémica surge a raíz de una actividad promovida en la Escuela 4-045 Fuerte San Carlos, de la cual participó Pannocchia y también fueron invitados otros candidatos a intendentes, según explicó él. Se trató de una conferencia de prensa organizada por alumnos de 3° año, en el marco de la materia de Comunicación Social.

En tanto desde la DGE le afirmaron a Los Andes, que si hay autorización de la dirección, no hay impedimentos para que ingresen funcionarios públicos o candidatos en este caso. Difonso asegura por su lado, que se trata de una “doble vara” del gobierno educativo.

La objeción pasa por el artículo 3° de la resolución que indica “establézcase que no se permitirá el ingreso de personas extrañas a los establecimientos educativos oficiales de la Provincia. Solo le será permitido a los alumnos, padres, docentes, no docentes, personal administrativo, equipo directivo, personal jerárquico de la Dirección General de Escuelas y autoridades de establecimientos escolares de gestión privada, funcionarios públicos y judiciales”.

Pannocchia recogió el guante en Twitter y respondió: “El legislador debe estar mareado o desinformado porque hoy su cabeza está pensando más en el 1° distrito electoral, donde es candidato, que en su propio pueblo”. Además lo acusó de estar “carente de información confiable”.

“La invitación hecha por la directora se da en el contexto de un proyecto educativo (conferencia de prensa en formato de radio abierta) y por pedido de los propios estudiantes. Invitaron a los 4 candidatos; ya fueron Torres, Romano y la semana que viene irá el suyo, Morillas”, agregó.

Pannochia indicó que el objetivo del encuentro está explicitado en la invitación oficial: “Que jóvenes de entre 16 y 17 años de la escuela Fuerte San Carlos conozcan a los candidatos a intendente, aprendan cómo votar y comprendan la responsabilidad que este derecho conlleva”.

“Compartimos un encuentro sano, cívico y democrático, sin descalificaciones. Nuestras juventudes no solo tienen el derecho a saber qué pensamos hacer para ellos mismos y su futuro, sino que están eligiendo ejercer ese derecho. Son un ejemplo de ciudadanía y eso debería alegrarlo”, completó el candidato.

Como marca la invitación expuesta, Pannocchia no fue el único candidato que charló con los alumnos de esa escuela. Juanchi Torres, el aspirante a la intendencia por el Frente Elegí abrió la ronda de visitas el miércoles 14 de junio. En diálogo con Los Andes indicó: “Quiero expresar que mientras Difonso y Cornejo eran aliados políticos, estás críticas sobre resoluciones que le hicieron mucho daño a las instituciones educativa, nunca aparecieron”.

“Creo profundamente que el acto educativo es significativo, cuando el pedido para instruirse en democracia, deviene de los actores de derecho, sus estudiantes, quienes prepararon las preguntas y realizaron con los docentes el programa de radio, algo sumamente valioso y necesario en todas las escuelas de nivel medio. Proyectos como esté deberían ser replicado en todas las escuelas”, aseguró el peronista.

Y completó: “Lo triste es que en esta oportunidad, por peleas e internas y políticas, se manchan las instituciones educativas y quedan en el medio docentes y alumnos, quienes trabajaron profundamente para que esta actividad, fuera de gran significado educativo y democrático”.

La explicación de la DGE

Desde la Dirección General de Escuelas explicaron que las autoridades de cada establecimiento tienen la potestad de darle ingreso o no a personas ajenas, en este caso políticos.

“Nosotros no tenemos una disposición general. Cada directora es la que decide hoy quien puede entrar o no a las escuelas. No hay una resolución por la que un diputado o funcionario no pueda entrar”, sostuvo Sebastián Boulin, director de Asuntos Jurídicos de la DGE.

Además, aseguró que es “común” que en los actos públicos “haya concejales o intendentes. Eso lo regula siempre el director de escuela, desde la DGE les damos absoluta libertad para que lo decidan. Son actividades que no están prohibidas”.

Por otro lado, aclaró en el sentido de que se realicen actividades gremiales en los colegios que lo que se “limita es el ingreso en el horario en que están los chicos en la escuela. Es para realizar asambleas o cuestiones gremiales. Nosotros pedimos que las distintas entidades sindicales avisen 48 horas antes, reglamentamos que pueda hacerse pero con ese plazo de aviso y que empiecen antes del horario escolar”.

La furia de Difonso

El diputado provincial le contó a este medio que en dos escuelas del Valle de Uco les negaron el ingreso cuando realizaron recorridos con el candidato a gobernador Omar De Marchi y apuntó a un manejo político de Cambia Mendoza, detrás de las disposiciones escolares.

“Está claro que nosotros fuimos con De Marchi a dos escuelas, una técnica en Tunuyán y una rural en San Carlos, y las directoras nos presentaron la resolución que impide que políticos o sindicatos entren a los establecimientos. En este caso, estando la resolución, debe caberle a todos. No pueden ingresar a hacer política a las escuelas, así inviten a todos o no”, afirmó el legislador.

Vinimos a San Carlos a visitar la escuela Francisco Soriano y nos enteramos por la directora que había recibido un mensaje de la supervisora diciendo que no podíamos entrar, ni tampoco tomar imágenes del establecimiento. pic.twitter.com/qJmw36Ri6e — Omar De Marchi (@omardemarchi) June 6, 2023

“¿Por qué a nosotros nos impidieron entrar? Los padres y los docentes habían planteado un tema de infraestructura, nosotros fuimos y enviaron una circular a las directoras impidiéndonos ingresar. Me parece que la DGE no tiene la misma vara para todos”, enfatizó.

Además Difonso cuestionó “¿para qué dictan las resoluciones entonces, las hacen valer a unos y a otros no?” y prometió que van a tomar acciones: “Nosotros vamos a hacer un pedido de informes y si hay que llevarlo a otros ámbitos, lo vamos a hacer porque Cornejo no es el dueño de la provincia aunque actúe como tal”.

En ese sentido, apuntó contra un “grado de intromisión familiar y feudal alarmante” en San Carlos. Difonso mencionó que Silvia Cornejo (hermana de Alfredo Cornejo) “es autoridad superior de la DGE del Valle de Uco” y dijo que uno de los profesores que recibió a Pannocchia, de apellido Mulet, es “primo hermano de Rodolfo Suárez y su hija es candidata a concejal”.

Además de estas acusaciones, apuntó que “no le pidieron autorización previa a los padres, los cuales muchos no están de acuerdo con lo que ha ocurrido”.