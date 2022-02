Diego Santilli cuestionó la postura del kirchnerismo en la guerra de Ucrania

La guerra entre Ucrania y Rusia no solo provocará inconvenientes a nivel económico en nuestro país, sino que los coletazos en el plano político no se hicieron esperar.

En este contexto de tensión internacional, muchos referentes de la oposición salieron a cuestionar la actitud del oficialismo y criticaron lo que consideraron falta de claridad para condenar la invasión rusa.

Uno de ellos fue el diputado de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, quien aseguró que “El kirchnerismo está siempre del lado de las dictaduras”.

“Todo lo que hace este Gobierno es disparatado. El kirchnerismo está siempre del lado de las dictaduras. En Rusia se persigue a los opositores, al periodismo libre y se encarcela a los manifestantes. No hay libertad de expresión”, afirmó.

El político remarcó el carácter de las acciones rusas sobre Ucrania al asegurar que “Estamos ante una invasión, esto es inaceptable”.

“Estamos ante un gobierno nacional que actúa con tibieza. El Presidente tiene que representar a todos los argentinos. No hay espacio para la violencia en el mundo. Necesitamos una postura más firme del gobierno contra la guerra. No puede ser que no condenen esta tragedia humanitaria”, remarcó en declaraciones a radio Rivadavia.

Las expectativas sobre la presencia de Alberto Fernández en el Congreso

Diego Santilli habló sobre la presencia el Presidente de la Nación en el Congreso este 1 de marzo para la apertura de las Sesiones Ordinarias y mencionó las expectativas que tiene sobre el discurso que dará Alberto Fernández.

Espero que se hago cargo de su responsabilidad y marque una agenda concreta. Hasta el momento no hemos visto nada y todos los problemas estructurales los han empeorado”, marcó.

Según lo consigna Clarín, el legislador opositor afirmó que en lo que respecta al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la postura de JxC será “seria y responsable” y que “no quiere que la Argentina entre en default”.