Días, horarios y modalidades: cómo se aplicarán en Mendoza las nuevas medidas durante la cuarentena estricta

En relación a lo convenido en la última reunión entre el presidente Alberto Fernández, parte de su gabinete y los gobernadores, el Gobierno de Mendoza adhiere a las nuevas disposiciones dispuestas por la Nación. Aunque aclararon que “es una medida estrictamente acotada en el tiempo y, también, que el sacrificio que las mismas implican tienen inexorablemente fecha de finalización” que será el 31 de mayo. Esperan por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Desde Gobierno aclararon que toda la actividad comercial debe cerrar a las 18, a excepción del reparto a domicilio que puede trabajar hasta las 23. También aclararon que aunque se reduce la frecuencia del transporte público podrá ser utilizado por personal de actividades permitidas.

Las medidas dispuestas que se suman a las que estaba vigentes:

-Clases virtuales por tres días: miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, las clases no se suspenden, sino que se dictarán en forma virtual, reanudándose la presencialidad en los casos correspondientes, a partir del lunes 31 de mayo.

-Delivery de comidas: podrán funcionar hasta las 23 hs. y por lo tanto, los comercios relacionados.

-Comercios no esenciales con take away: el servicio de pase y lleve (take away) es habitual en los restaurantes y podrán usar esa modalidad hasta las 18 horas. Ahora además se suman a ese horario y modalidad los comercios de cercanía no esenciales. Esto abarca a cualquier negocio que venda online y permita retirar compras en los locales hasta las 18.

- Comercios esenciales con DNI: las compras en comercios esenciales deberán realizarse según el esquema por número de terminación del DNI.

Lunes, miércoles y viernes : DNI finalizados en 1, 2, 3, 4 o 5.

Martes, jueves y sábados : DNI finalizados en 6, 7, 8, 9 o 0.

Domingos: Hasta las 14hs DNI finalizados en 1, 2, 3, 4 o 5. y desde las 14hs los terminados en 6, 7, 8, 9 o 0.

-Entre el sábado 22 de mayo, a las 0 horas y el domingo 30 de mayo inclusive, las actividades se verán restringidas sólo a las esenciales establecidas por el Ejecutivo Nacional.

El transporte público sólo funcionara para las actividades permitidas.

Los clubes deberán permanecer cerrados y sólo se podrá realizar la práctica de deportes individuales, como caminar, correr o andar en bicicleta, en las inmediaciones del hogar de cada uno y nunca en grupos.

Está prohibida la realización de reuniones familiares y sociales en domicilios particulares.

Desde el Gobierno Provincial, señalaron que la responsabilidad ciudadana y el apego al cumplimiento de las nuevas medidas será determinante para que el resultado de este gran esfuerzo colectivo sea efectivo. También se ha solicitado al Gobierno Nacional el apoyo expreso a los sectores de la economía que tienen mayor impacto porque seguimos creyendo que es indispensable mantener un equilibrio razonable entre cuidado de la salud y el funcionamiento de la economía.