Día del Amigo: salen a controlar fiestas clandestinas y consumo de alcohol

Con los locales gastronómicos como única opción “legal” para reunirse, en los últimos días aumentaron las reservas para celebrar el Día del Amigo. Ante esta movida, el Gobierno provincial desplegó un gran operativo que continuará hasta el martes, en función de las restricciones y medidas sanitarias que rigen para la ciudadanía y los comercios.

“Desde el viernes estamos con varios controles. Prestaremos mucha atención en las zonas de diversión, como hemos venido trabajando con los municipios. Hay más de 150 inspectores municipales de todas las comunas, a los que se les han agregado los efectivos policiales”, indicó Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, a Los Andes.

La Policía ha desplegado 2500 efectivos en toda la provincia para realizar controles en la vía pública y acudir a domicilios denunciados por vecinos con motivo de fiestas y juntadas clandestinas.

Además, se están realizando controles de alcoholemia en forma aleatoria. Asi, se han redistribuido los puestos fijos que, junto con los móviles, suman más de 40 para conocer el estado de conductores de vehículos.

Fiesta y fuga

Este tipo de reuniones sigue bajo la lupa luego del escándalo suscitado el sábado, sobre Ruta 7, en la zona de Agua de las Avispas. Tras una denuncia, personal policial localizó 200 personas que violaban la cuarentena y el distanciamiento social, además de 100 camionetas. La fiscalía ordenó que se secuestraran 25 teléfonos celulares para determinar quiénes habían organizado la reunión clandestina. La propietaria del predio fue multada con $50 mil y aprehendieron a 17 personas.

Horas antes, el gobernador Rodolfo Suárez pedía solidaridad a través del Aislamiento Voluntario. El evento generó mucho malestar y por eso, el Ministerio de Seguridad apunta a evitar algo similar, o bien aplicar multas a quienes lo hagan.

Majul insiste en el pedido hecho por el mandatario: “apelamos a la conciencia social, que la gente no salga en estos 15 días. Tenemos un incremento notorio de contagios. Si no tienen que salir, por favor no lo hagan”. Solicita, además, que quien detecte juntadas o fiestas clandestinas, se comunique al 0800-222-0900 o al 911.

Luján ajusta controles

Después de aquel polémico festejo en la montaña, en Luján de Cuyo no quieren otra fiesta o juntada clandestina y por eso endurecieron los controles. La zona de montaña, Chacras de Coria y Vistalba son los puntos bajo la lupa del municipio.

Este fin de semana controlaron 2200 vehículos y 200 tuvieron que volverse. También 650 motos y 880 bicicletas. Se labraron 20 actas por infracciones viales, 63 por violar restricciones de cuarentena y 8 a comercios que no cumplian las normas.

Conociendo que los loteos alejados y barrios privados pueden ser epicentro de reuniones clandestinas, desde el municipio informaron que han mantenido diálogo con todos los barrios y consorcios por ese tema, que “están alertados y hasta ahora están cumpliendo”.

Bares y restaurantes

Al ser la única forma habilitada para reuniones, los locales gastronómicos este fin de semana trabajaron a 100% de lo que está permitido, la mitad de su capacidad.

Fernando Barbera, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA) explicó que “teniendo en cuenta que está disponible 50% de lo habitual, cuando cerrás el mes, son el 25% de las ventas. En estas fechas trabajás a 50% porque no producís renovación ya que cerrás a las 23, cuando normalmente, trabajaríamos a 150%”.

Claves

Consumo de alcohol. Desplegarán cerca de 40 controles, entre fijos y móviles, para realizar testeos de alcoholemia en dicersas zonas.

Barrios privados. La Municipalidad de Luján ha dialogado con consorcios de loteos y barrios privados para evitar reuniones y fiestas clandestinas.

Operativo. Unos 2500 policías realizan controles en las calles y actuarán ante denuncias de reuniones no habilitadas.