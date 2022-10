Día 2: cómo sigue la ronda de negociaciones paritarias entre el Gobierno y los gremios

El Gobierno provincial comenzó una nueva ronda de paritarias este jueves, con ofrecimientos de aumentos salariales para los sectores de la educación, adminsitración central y profesionales de la Salud (Régimen 27). Para hoy se espera, como principal repartición del Estado, la propuesta de aumento para el sector de los no profesionales de la Salud (régimen 15), así como también Parques y Paseos Públicos, Guardaparques, Régimen 35 y Ecoparque.

Si bien las negociaciones son distintas según el sector del Estado, es prácticamente un hecho que la propuesta será similar a la que recibieron los gremios del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros): de un 82% anual.

La oferta consistió en agregar un 6,5% de aumento para diciembre, mes que aún no había tenido discusiones respecto a una posible suba, más algunos adicionales propios de cada repartición. Además, el Gobierno también decidió “adelantar” la paritaria del 2023, por lo que ofreció además un 15% de aumento para el primer trimestre del año, distribuido en partes iguales en enero, febrero y marzo.

Según la primera propuesta de esta tanda, a los estatales les restaría percibir un 8% en octubre, 7% en noviembre y este nuevo 6,5% en diciembre. Sin embargo, si bien ATE bajará la propuesta a las bases, es un hecho que se rechazará, tal como lo hicieron desde el SUTE y Ampros. Se espera la misma respuesta gremial para este viernes en los sectores que discutirán en la Subsecretaría de Trabajo, a sabiendas que el 82% anual quedará por debajo de la inflación acumulada de este 2022, que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, llegará al 100%.

En tanto, a partir del 1 de noviembre se retomarán las negociaciones salariales, una vez que termine la primera ronda de encuentros.

Cómo sigue la negociación

- Lunes 24: Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Subsecretaría de Trabajo, Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

- Martes 25: Funcionarios Judiciales, Empleados Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Instituto de Juegos y Casinos y EPAS.

Rechazo de gremios

La secretaria general del SUTE, Carina Sedano, señaló tras la reunión: “Nosotros le dejamos planteado que el 6,5% no alcanza para las proyecciones de la inflación. Este año va a ser del 98 al 101%. Esos son datos de la REM”, aclaró, y sostuvo que se trata de una “mesa paritaria tardía porque debía ser en septiembre”.

La dirigente aclaró que tampoco acuerdan con los incrementos planteados para el primer trimestre de 2023: “Hay que ver a más a corto plazo. Podríamos llegar a ver enero, pero no febrero y marzo. Primero tenemos que cerrar el 2022 para saber que vamos a hacer en 2023″.

“Eso se ha planteado en la mesa y también que el gobierno piense que va a ser con el 2020, que no tuvimos ningún aumento salarial. Un 36% perdimos”, añadió.

Por el lado de Roberto Macho, secretario general de ATE, marcó que desde el gremio “decimos que los trabajadores no vamos a estar por debajo de la inflación, porque vamos a salir a pelear por eso. Esta propuesta que ha dado el Gobierno va a ser bajada a las bases para que los mismos trabajadores vean, obviamente en su salario, que no van a cubrir la inflación”, afirmó el gremialista.

Y explicó que hay dos variables que se deben analizar en la paritaria. Primero, el aumento al básico de revista planteado por el gobierno y por el otro, el aumento sobre los adicionales específicos que se crearon “después de la lucha de 80 días que llevamos”.

Por último, Claudia Iturbe, de Ampros, expresó que la oferta “se rechaza porque no han traído el cumplimiento del acta anterior. No están las mayores dedicaciones, no está el adicional compensatorio, no están los cambios de régimen. No han traído nada”, dijo muy enojada la dirigente.

Sobre el aumento salarial de diciembre puntualmente, consideró que “no cubre la inflación proyectada que va a ser del 100%”. Y sobre los incrementos propuestos para enero, febrero y marzo, comentó: “Es insuficiente porque falta el 2022 primero. Necesitamos una fórmula de indexación automática, que tenga en cuenta la inflación y la recaudación. A lo mejor no es el 5% en enero, es el 3 o el 20%. No sabemos qué va a pasar. Entonces todo lo que nos ofrezcan, no lo sabremos. Es una irresponsabilidad acordar sin saber cuánto es”.