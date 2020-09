Deuda de Mendoza: ofrecen achicar plazos para acordar

La Provincia definió una nueva prórroga hasta el 25 de septiembre para renegociar el bono PMY24. El plazo venció el viernes y ayer el Ministerio de Hacienda confirmó que el límite se extendió 15 días. Es que desde la cartera comandada por Lisandro Nieri están negociando con tres fondos de inversión para llegar al 75% de aceptación y así cerrar el trato.

Mendoza está limitada por dos aspectos: la capacidad de pago propia de la provincia y el techo que impone la “Unidad de Apoyo de Sostenibilidad de la Deuda Pública de las provincias” que creó Martín Guzmán en abril y que tiene puesta la vista en los números que negocia la Provincia. Según fuentes oficiales, la Provincia hoy no puede pagar más ni en concepto de capital o de intereses (el Valor Presente Neto llega 68 dólares por cada 100 de la deuda emitida), por lo tanto solo tiene una carta para negociar: achicar el periodo de gracia, adelantando los pagos.

El diálogo fluido con los acreedores y el Gobierno Nacional empezó el 5 de junio para lograr una refinanciación del Bono PMY24. El 6 de julio, Mendoza mejoró considerablemente su oferta logrando a la fecha un nivel de adhesión del 66%. Sin embargo en las últimas dos semanas, la adhesión subió solo un punto, al 67%, que representan 5 millones de dólares.

Aunque en el Poder Ejecutivo hay cautela y todo se maneja en medio de un fuerte hermetismo respecto a los datos para no entorpecer la negociación, trascendió que hay un grupo duro formado por tres fondos de inversión que se niega a aceptar la propuesta y que el 16 de julio presentó una contrapropuesta para que Mendoza pagara un cupón más grande.

Esos tres fondos representan aproximadamente, el 25% de los acreedores y también han tomado deuda de otras provincias, por lo que miran la negociación como un conjunto. Además hay un 10% de acreedores que no están en la negociación, a los que el Gobierno quiere contactar para sumarlos al acuerdo.

La propuesta

Con la contrapropuesta en la mano, la Provincia afiló el lápiz y contestó que solamente podía llegar a esos valores pero no incrementando el pago sino acortando los plazos de pago.

Mendoza está trabajando en conjunto con la unidad nacional, el organismo que está trabajando con otras provincias y mira negocia la deuda como un todo. Esta unidad ha fijado ciertos límites: Mendoza no puede pagar más.

Entonces, solo queda un camino: trabajar con los plazos. Por eso esta prórroga es distinta y desde Hacienda esperan que genere gran aceptación y se logre el 75 por ciento de adhesión para cerrar un proceso exitoso.

La modificación de los plazos solo se hará efectiva si estos tres grupos aceptan la propuesta, es decir, debe existir un acuerdo previo. Y como es una cláusula de acción colectiva se aplicará a todos los acreedores por defecto. Actualmente, el valor presente es de 68 dólares por cada 100.

Los difíciles

Hay un 10 por ciento de los tenedores de los bonos que son ahorristas particulares muy difíciles de ubicar, por lo tanto que no emiten opinión, no aceptan ni rechazan las propuestas.

La provincia contrata agencias que deben encontrar a los administradores del dinero de los ahorristas y darles la propuesta. A su vez, estos le deben consultar a los tenedores y elevar la respuesta a la Mendoza. Este circuito es largo y complejo.

Y aunque con este 10 por ciento se podría llegar al 75 por ciento de adhesión es el camino más largo.

Los detalles

El bono PMY24 fue lanzado en mayo del 2016 y se consiguieron U$S 500 millones por un lado, y luego US$ 30 millones más en un “anexo” de ese bono (PMY24-C), que se usaron en la construcción de la Cárcel Almafuerte II. La tasa de interés acordada fue del 8,375% y el pago de la deuda vence en 2024.

Los desembolsos previstos (capital más intereses) cuando se firmó aquel bono son de U$S 44 millones en 2020, U$S 44 millones en 2021, U$S 213,6 millones en 2022, U$S 198,8 millones en 2023 y U$S 184 millones en 2024.

La primera propuesta del Gobierno fue rechazada y contemplaba una quita de alrededor del 40% promedio. Además proponía un alargamiento del plazo de pago hasta noviembre de 2029 y bajar el cupón de 8,375% a 4%. En cuanto a plazos, solicitaban 18 meses de gracia sin abonar intereses ni amortización y dos años (2022 y 2023) con una tasa de 2% (luego ascendería a 4%). Además, planteaba comenzar a pagar el capital en mayo del 2024.

La última oferta consistió en pagos iguales y semestrales (mayo y noviembre) con fecha de finalización en noviembre del 2029. La misma contempla una quita promedio del 32%. Los cupones de interés, se mejoraron con un proceso llamado de “step up”, que implica un aumento progresivo de los mismos. Los mismos serán de un 2,75% calculados desde de este 2020 hasta la cuota de noviembre del 2021, luego pasará a un 4,25% hasta mayo del 2023 y finalmente seguirá en el orden del 5,75% hasta el vencimiento.

Además, la oferta propone un primer período de 18 meses en el cual la Provincia no pague interés, pero se sigan devengando los cupones. Es decir, que en noviembre del 2021 Mendoza realizaría el primer pago del interés, en conjunto con el de los dos semestres anteriores. La otra mejora de la oferta está en acortar el pago del capital. Si bien la propuesta anterior marcaba la primera cuota en 2024, en este caso se adelanta a noviembre del 2023 el primer pago. Ahora, Mendoza volvió a mejorar el periodo de gracia.

Banco Nación

Aunque el acuerdo con el Banco Nación está cerrado desde el 14 de julio, la Nación todavía no termina las gestiones administrativas y Mendoza sigue pagando en concepto de amortización. Ayer le descontaron una cuota de 2.364 millones de pesos y -descontando esta cifra- en lo que va del 2020 la provincia ha pagado 2.460 millones de pesos, según el Ministerio de Hacienda.

La Secretaría de Hacienda de la Nación tiene que autorizar la refinanciación de la deuda en el marco del artículo de la Ley de Responsabilida Fiscal. Con ese documento, Mendoza puede terminar de firmar y suscribir los documentos. “El Banco Nación tiene todos los trabajos hechos, le falta firmar con nosotros la documentación nada más”, explicó Lisandro Nieri en Radio Nihuil.

“Estamos buscando sostenibilidad de la deuda así que apelamos a que podamos encontrar mejores condiciones porque en definitiva la prestación de los servicios está en manos de la provincia, nada menos que la salud, en un momento tan grave como la actual como para estar pagando montos millonarios de deuda”, agregó el funcionario.