Detuvieron a tres hijos de Adolfo Bermejo en una fiesta clandestina en Maipú

Tres hijos del legislador mendocino Adolfo Bermejo fueron detenidos durante la madrugada del lunes por haber participado de una fiesta clandestina en el departamento de Maipú.

Del evento ilegal, que se habría estirado hasta las 5, fueron parte 21 personas que también resultaron aprehendidas. La “juntada” tuvo lugar en el quincho de uno de los detenidos.

En Twitter, Adolfo Bermejo pidió disculpas y pidió que la Justicia “haga lo que tenga que hacer con ellos”.

“Podría mirar para otro lado, pero me siento muy avergonzado, triste y enojado por lo que 3 de mis hijos hicieron en las últimas horas. Estuvieron en una fiesta, no cumplieron con la ley y espero que la Fiscalía interviniente haga lo que tenga que hacer con ellos”, publicó el ex intendente de Maipú en la red social.

Y agregó: “Vaya por este medio mi pedido de disculpas público por ese hecho; porque si bien mis hijos son mayores de edad, no logré como padre que ellos se cuidaran, cuidaran a su familia ni al resto de la comunidad. Las leyes son para cumplirlas. Ahora más que nunca”.

Los hijos de Bermejo, dos hombres de 30 y 20 años y una mujer de 22, habían ido a cenar con amigos a un restaurant de la zona hasta las 23, es decir, dentro de lo permitido. Pero luego decidieron continuar la reunión en el domicilio de uno de ellos. Un vecino dio aviso al 911 y cuando la Policía llegó al lugar constató la fiesta clandestina.