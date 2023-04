Despechado: polémica entre De Marchi y la Corte por la apertura del año judicial

La apertura del año judicial generó un cuestionamiento por parte del diputado nacional, Omar De Marchi. El también precandidato a gobernador envió una nota dirigida a Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia expresándole que no fue invitado ‘‘como durante tantos años lo fui, no pude prever con la anticipación suficiente la articulación de agendas para poder estar’'.

Desde el máximo tribunal enviaron la captura del mail con la invitación, que tiene fecha del 12 de abril. En la lista de destinatarios aparece un correo del dirigente. Aclararon también que hubo comunicaciones entre la Secretaria de Ceremonial y Protocolo de la Corte con una secretaria del legislador para confirmar su presencia que datan del 6 de abril.

En la nota, De Marchi manifiesta que participa ‘’a la distancia del inicio de un nuevo período judicial en la provincia, y que hoy celebran en este Acto de Apertura del Año Judicial 2023. Este año no podré acompañar con mi presencia física por estar en Buenos Aires, y al no haber sido invitado como durante tantos años lo fui, no pude prever con la anticipación suficiente la articulación de agendas para poder estar’'.

‘‘No obstante, es mi deseo que este nuevo año que se inicia sea un tiempo de fecunda labor judicial en beneficio de los mendocinos, que claman por una justicia ágil, eficiente, y sobre todo, independiente, por cuanto este es el principal valor sobre el que reposa las bases del sistema republicano de gobierno contenido en nuestra Constitución’', completó el diputado nacional.

La invitación que envió la Suprema Corte de Justicia.

Desde la Suprema Corte agregaron que contaron con la confirmación de Álvaro Martínez, el otro diputado nacional del Pro, quien indicó que no asistiría.

Remarcaron que antes de enviar formalmente por correo electrónico la invitación, a través de mensajería instantánea, precisamente el 6 de abril, ya se le había avisado a Omar De Marchi sobre el acto, a través de una secretaria, incluso la invitación se hizo extensiva al intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo.