Desde el entorno de Mauricio Macri descartan que acepte la oferta de Javier Milei: “No hay ninguna posibilidad”

Luego de que el candidato libertario a presidente hiciera público este sábado sus intenciones de ofrecerle a Mauricio Macri ser “súper ministro”, para formar parte de su gabinete, en el caso de que sea elegido presidente, desde el entorno del ex mandatario aseguraron que “no hay ninguna posibilidad” de que se sume a un hipotético gobierno suyo.

“No hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esa propuesta ni que lo apoye a Milei. No es serio lo que plantea porque Macri como fundador de Juntos por el Cambio va a pelear por la presidencia de la candidata que gano las PASO, Patricia Bullrich”, aseguró una fuente cercana al Macri en diálogo con Clarín.

Algunos dirigentes dentro de Juntos por el Cambio creen que Milei busca abrazarse a Mauricio Macri por temor a una posible fuga de votos macristas que lo acompañaron sólo para las primarias.

Fue en una entrevista con radio Mitre que Milei señaló que, en caso de ser presidente, tenía reservado para Macri un rol especial que combinará las funciones diplomáticas y de generación de oportunidades comerciales.

Según definió el dirigente libertario en esa entrevista, sería una suerte de “súper embajador” el puesto que le tiene guardado al ex mandatario. La idea es que Macri contribuya a la presencia internacional de Argentina en diferentes foros de todo el mundo.

“Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de Argentina. Una figura por encima de Cancillería y demás, como un representante. No se cómo se define, habría que crear la figura. Creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir mercados para el pais”, aseguró Milei durante una entrevista en Radio Mitre.

Cabe destacar que no es la primera vez que Milei busca acercarse a Mauricio Macri, ya había contado días antes de las últimas PASO, que habla frecuentemente por teléfono con él y que le reconoce los esfuerzos que hizo durante su mandato, por enderezar la situación económica del país.

“Con Macri hablamos de varios temas, no solo de las elecciones. Me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de la economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado por mi dado el tipo de vínculo que tenemos”, agregó el candidato a presidente durante este sábado.

“Tengo mucho respeto por los libertarios, por quienes lo votaron que muchos me votaron a mí, pero hay diferencias entre la capacidad y la experiencia. De eso deberíamos hablar un poco más profundo”, había destacado Macri horas después de que se conociera la victoria de Milei ante las PASO demostrando que tiene afinidad con el libertario.

También afirmó que “Milei y los libertarios ya son parte del cambio”, al mismo tiempo que dejó inaugurada “una nueva era de relaciones políticas afectivas y correctas” entre el líder de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

