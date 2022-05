Desde Alemania, el Presidente le volvió a hablar a Cristina Kirchner: “Yo no decepcioné a mi electorado”

Alberto Fernández volvió a hablarle a la vicepresidente desde el exterior. En una entrevista para la televisión alemana, el mandatario envió un mensaje a Cristina Kirchner y se refirió a Macri como su “mayor enemigo”.

En diálogo con la emisora alemana DW en español, el mandatario aseguró que él no ha decepcionado a su electorado en referencia a las palabras que dijo Fernández de Kirchner el viernes pasado. En su última aparición pública, la vicepresidente dijo que el Frente de Todos había roto el contrato electoral.

También fue consultado por encuestas según las cuales el electorado sostiene que preferiría a los exmandatarios Macri y Cristina Fernández de Kirchner como candidatos. “Usted habló de reelección, ¿de dónde van a sacar los votos entonces?”, le preguntó la periodista Jenny Pérez.

“Los votos van a salir de Argentina, pero mi problema no es mi reelección sino ver cómo sacamos a la Argentina de ese lugar”, respondió el mandatario y agregó: “Confiaría un poquito menos en las encuestas que están muy manipuladas”.

También dijo que su “gran adversario” y su “gran enemigo” es Mauricio Macri y afirmó que su objetivo es “lograr que nunca más el neoliberalismo gobierne la Argentina”.

“Yo no he decepcionado a parte de mi electorado, no pienso semejante cosa, eso dicen algunos”, sostuvo Fernández. Por último, el Presidente consideró que “la pandemia afectó mucho a la población argentina; el mundo fue una víctima de la pandemia y la causa no es del Gobierno sino de la pandemia”.