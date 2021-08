Derrapó Raúl Rizzo: “El Gobierno tendría que hacer una revolución armada”

Raúl Rizzo se hizo viral en las últimas horas y generó una ola de repudio por sus declaraciones acerca del Estado de derecho en Argentina. Aseguró que es necesaria una “revolución armada” por parte del Gobierno para terminar con las problemáticas sociales y económicas que enfrenta el país.

Al ser entrevistado en Crónica TV por el periodista echado de C5N, Tomás Méndez, el actor, ferviente defensor del kirchnerismo, consideró que el Gobierno nacional “tendría que hacer una revolución armada para terminar” con los problemas actuales del país, como es el caso de la pobreza.

“No somos el único país donde está pasando esto. Me parece que a veces se largan cosas como verdades definitivas y lo que hay que hacer es un análisis profundo, parecería como si no hubiéramos tenido una pandemia amarilla durante cuatro años, que fu el gobierno de Cambiemos, que dejó 25 mil pymes cerradas, miles de trabajadores en la calle y una deuda espantosa, que cerró el Ministerio de Salud para convertirlo en una miserable secretaría, como también pasó con el de Trabajo”, comentó.

Raúl Rizzo básicamente pide una revolución armada del gobierno para eliminar medios y oposición. Algún fiscal actuará, no? pic.twitter.com/NoRQ0orzkL — Toro © (@ToroCabron_) August 23, 2021

Rizzo advirtió que “hay que nombrar las cosas y hacer un análisis riguroso” antes de hablar sobre la gestión de Alberto Fernández, a quien respaldó porque al poco tiempo de asumir “le cayó una pandemia enorme que hacía 100 años no ocurría en el planeta”.

“Lo primero que hay que establecer es dónde está el poder, que no está en el Gobierno, que es un mero gestionador. El poder está en los medios concentrados de la economía que, entre otras cosas, tienen medios de comunicación con los que le hacen un lavaje de cerebro a la gente, usan el lawfare y todo lo que tienen a mano”, lanzó el actor de 73 años.

El protagonista de recordadas telenovelas como “Padre Coraje” manifestó que “esto pasa porque la pobreza es estructural al capitalismo. El capitalismo, como sistema, no puede existir si no hay pobreza, si no hay corrupción. El Gobierno tendría que hacer una revolución armada para terminar con eso. Una revolución armada tendría que hacer”.

Raul Rizzo dice que el gobierno debe hacer "UNA REVOLUCIÓN ARMADA" contra los que no piensan igual a ellos ...

De donde salen ESTOS QUEMADOS? ...

Alguien que lo encierre, es un peligro para el y para los demás... pic.twitter.com/bYMnHv10Tf — Lord Vaxco10 (@2Vaxco10) August 23, 2021

Para Rizzo, “el poder, tanto militar como mediático y económico, lo tienen otros”, e incluso “esos políticos de la oposición son meros porteros de lujo, como los de los edificios que, muy bien vestidos, te preguntan ‘¿a dónde va?’, con esos aires de autoridad, pero responden a un discurso que están más arriba que ellos”.

Que alguien le alcance un plato caliente a Raúl Rizzo que no morfa bien desde su trabajo en un capítulo de Los Simuladores. — Elmo Delo (@DeloElmo) August 23, 2021

#RaulRizzo

El gabinete talibán tratando la propuesta de Raúl Rizzo.👇👇👇 pic.twitter.com/KmXUQ7hz7v — Julio Argentino Vicentin (@ricardo82608311) August 23, 2021

Raúl Rizzo tranquilizando inversores... https://t.co/MUX16omcZQ — José Magioncalda (@magioncalda) August 23, 2021

La pregunta que habría que hacerle a Raúl Rizzo es en que países una revolución armada terminó con la pobreza? En Cuba? En Venezuela? En Nicaragua? En la URSS? — Silvia Mercado (@SilMercado) August 23, 2021

La polémica previa de Raúl Rizzo contra Macri

En 2019, Rizzo se había expresado en duros términos contra el gobierno de Macri. También al aire en Crónica TV, el actor había dicho que si ganaba Macri en las elecciones, se iba a ”acelerar el plan más rápido con sus reformas va a seguir generando más malestar, endeudamiento y pobreza”.

Además de decir que habría una “guerra civil”, el artista había señalado que “los medicamentos están carísimos, no sé cómo hacen los jubilados” y que Macri era “una estafa tras otra”.