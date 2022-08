D’Elía contó que casi se va a las piñas con Grabois: “Discutimos mal”

Luis D’Elía tuvo un fuerte cruce con Juan Grabois tras una entrevista en un canal de televisión y casi lo resuelven a golpes de puño. “Hoy casi salimos en todos los diarios porque nos dijimos varias cosas. Discutimos mal”, contó D’Elia en diálogo con C5N.

Luego, recordó qué fue lo que Grabois le dijo: “Me vino a increpar. Me dijo que era un traidor”. “¿Traidor de qué, pibe?”, se preguntó el dirigente social a sí mismo y le retrucó: “Vos tenés de secretario a Rodríguez Simón, tenés 500.000 contratos con (Horacio Rodríguez) Larreta y bastardeás todas las iniciativas del FdT”.

“¿Y me venís a llamar traidor a mí?”, planteó una vez más y completó de manera tajante: “No tenés autoridad”. Después, el también docente continuó con las críticas dirigidas al líder del Frente Patria Grande.

“Durante el macrismo, hubo dos tipos de dirigentes social”, sostuvo e incluyó a Grabois entre quienes decidieron “pactar” con el Gobierno de Cambiemos. “Hubo otros como yo que preferimos ir a la cárcel. Lo mismo ocurrió con Milagro Sala y Fernando Esteche. No quisimos pactar con Mauricio Macri. Pero él sí lo hizo”, disparó.

Los reproches no terminaron allí. Durante la entrevista, mostraron el tuit que el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) publicó el pasado martes poco después de que Sergio Massa, anunciara sus primeras medidas como ministro de Economía.

Juegan a "primero yo"

Y después a "también yo"

Y a "las migas para mí" y cierran el juego

Porque ya saben que

El tonto nunca puede oler al diablo — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 3, 2022

“Juegan a ‘primero yo’. Y después a ‘también yo’. Y a ‘las migas para mí’. y cierran el juego. Porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo”, fueron las palabras de Grabois, sacadas de una letra del Indio Solari. Para D’Elía, no se trató más que de un nuevo ataque que tiene a Massa como objetivo.

“No me extraña en Grabois. Es consecuente. Le hizo lo mismo a Silvina Batakis, le hizo lo mismo a (Martín Guzmán). Pero no me parece bueno”, dijo y añadió: “Él tiene funcionarios en este Gobierno, eh. La Secretaría de Hábitat es de él. Así que tiene que tener cuidado”.

“No puede ser que siempre que se construye una iniciativa inmediatamente salga a sabotearla. A Batakis, 48 horas después de que asumió, convocó a los saqueos, convocó a la pueblada. Y repito, él tiene un vínculo fuerte con Larreta. No estoy de acuerdo con esa amistad”, concluyó.

El encontronazo entre ambos -en el cual tuvo que intervenir un periodista que se encontraba en el estudio para separarlos- se produce en el marco de la potencial salida de Patria Grande del Frente de Todos, movimiento que podría llevar al oficialismo a perder la primera minoría en la Cámara de Diputados.

“La política tiene sentido cuando lográs transformar la realidad en beneficio de los que son perjudicados por un sistema injusto. Al no lograrlo, nos vemos absolutamente empujados a tomar una decisión que no nos gusta”, fueron las palabras de Grabois en Radio con Vos.