Declararon los imputados por pegar afiches contra Cristina Kirchner y dieron el nombre de un publicista

Las dos personas sindicadas como los responsables de pegar en la ciudad de Buenos Aires los carteles que acusaban a Cristina Fernández de Kirchner como ‘asesina’, declararon ante la Justicia en el marco de la causa que busca dar con los responsables materiales e intelectuales del hecho.

Se trata de Christian Mendez (29) y su padre Darío (53), quienes están imputados por el hecho y que aseguraron ante el fiscal porteño Mauro Tereszko que fueron contratados por un empleado de la imprenta “Vía Graphic” llamado Francisco Serrano, para quien ya habían realizado otros tipos de trabajo.

Los acusados detallaron que cobraron un adelanto de $45 mil y luego otros $35 mil, y aunque la tarea iba a ser por $90 mil Serrano se quedó con el restante dinero a título de comisión. Con esto se encargaron de desvincular de la investigación a dos empresarios del negocio publicitario como presuntos ideólogos de la campaña: Valentín Bueno y Enrique “Pepe” Albistur (pareja de la legisladora Victoria Tolosa Paz y amigo de Alberto Fernández).

Christian Méndez, acusado de haber organizado la pegatina de los afiches contra Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Infobae

Según lo detalló Infobae en base al testimonio de Darío Mendez, todo comenzó el 10 de marzo cuando Serrano lo contactó por Whatsapp “para que haga unos afiches libres”. El viernes 25, entre las 16 y 17 horas, el hijo de Mendez fue hasta la imprenta de Lanús en su camioneta, donde le dieron 500 afiches.

En tanto, Christian aseguró ante la Justicia que “Primero ingresé la camioneta de culata sobre la entrada que está próxima a la garita, y personal de la empresa cargó la camioneta con los afiches. Luego de que la cargaron, dejé la camioneta estacionada en la calle, y me dirigí a la parte donde están las oficinas, ingresé por una escalera, me atendió una chica, joven, me volví a anunciar a nombre de Francisco, y la empleada me refirió ‘ah vos venís a ver a Hernán de parte de Serrano, por un pago, ah ya sabíamos’”.

El momento del allanamiento a la camioneta Fiat Fiorino que fue identificada trasladando los carteles contra Cristina Kirchner.

El trabajo se hizo en la madrugada del 28 de marzo pero cuando la noticia comenzó a tener fuerte repercusión en los medios y en la política, los trabajadores se preocuparon. Darío se comunicó con Serrano y este le habría dicho “Cualquier cosa decí que yo te mandé”.

El testimonio de un imputado que favoreció a ‘Pepe’ Albistur

Según cita Infobae de la declaración de Darío Mendez, el imputado aclaró los dichos previos que tuvo con la Policía Bonaerense sobre “Pepe Albistur” y los afiches: “Quiere dejar aclarado que en rigor de verdad Francisco Serrano me comentó varias veces que trabaja para la empresa Wall Street S.A y que es conocido en el medio gráfico que sería propiedad de José Albistur pero en ningún momento Francisco Serrano me refirió concretamente que este trabajo en particular –afiches hostigantes contra la ex Presidenta- había sido encargado por Albistur o algún dependiente de Wall Street S.A, que seguramente se mal interpretó mi comentario en la dependencia policial bonaerense. También deseo dejar aclarado que Francisco Serrano, incluso, como dije, también trabajo para otras empresas como por ejemplo para LATCOM que, según los comentarios del medio donde me muevo es propietario Valentín Bueno, pero deseo dejar aclarado que Francisco Serrano ante consultas que le realice siempre trató la cuestión con evasivas cuando le pregunté quien encargó el trabajo de pegatina de carteles”.

Nilda Lilian Melhem presentó un escrito en el que pide la exención de prisión. / Foto: Facebook

Serrano también fue empleado de Latin American Communication SA (LATCOM), empresa de Valentín Bueno que es un publicista cercano a Juntos por el Cambio.

En tanto, Albistur denunció la pegatina bajo margumento de que los espacios en los que se fijaron carteles están concesionados para él y los afiches contra Cristina Fernández ocuparon espacio destinado a otras publicidades. Ese expediente está a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella y del juez Manuel De Campos, quienes ordenaron este jueves el allanamiento en la casa de la jubilada Nilda Lilian Melhem, acusada de financiar los carteles.

La mujer fue identificada por un chofer de Uber, Emanuel Montiel, quien llevó el dinero hasta la imprenta y fue rastreado por la patente de su auto. Según consta en la causa, se habría pagado $470 mil pesos por unos 500 carteles. Los Mendez aseguraron ante la Justicia que no conocen al remisero de Uber, cerró dicho medio.