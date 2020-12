Debate legalización del aborto, en vivo: las frases destacadas de las primeras intervenciones

Encendidos y apasionados discursos expresaron este mediodía los primeros diez legisladores de los 170 anotados para hablar en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se trataba el proyecto de legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que impulsa el Gobierno de Alberto Fernández.

Una vez más, como ocurre en las calles y en las redes sociales, el ida y vuelta se instaló sobre un eje específico: quién está “a favor de la vida” y quien está “a favor de la muerte”. Así, como también ocurrió en el debate de 2018, transcurrieron las primeras dos horas de una sesión que se inició a las 11:12, pero con el debate específico iniciándose a las 11:50.

Federico López Claro / Clarín

La vicejefe del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, y miembro informante del oficialismo defendió la legalización de la IVE y aseguró que el Estado estará presente para acompañar a la mujer que decide seguir adelante con un embarazo a través del programa de los Mil Días.

Moreau afirmó que esta iniciativa “profundiza una política de salud pública que tiene como eje el acompañamiento de las mujeres y de las personas gestantes, sea cual fuere su plan de vida. Se trata de poder garantizar un acceso y un disfrute pleno”.

En sintonía, la entrerriana Carolina Gaillard sostuvo que con este proyecto nadie busca promover el aborto, dado que “nadie está a favor del aborto” porque “ninguna mujer se embaraza para abortar”, por lo que “lo único que vamos a hacer es que esa mujer esté acompañada por un Estado presente”.

Federico López Claro / Clarín

Al cruce le salió la diputada Carmen Polledo, del PRO e integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, quien acusó a los impulsores de la iniciativa de promover la “eliminación de una vida”.

“Estamos discutiendo sobre la eliminación de un ser que se está gestando en el vientre materno. Allí hay vida y no es una distinción meramente semántica, porque implica el reconocimiento de un valor fundamental de la vida humana”, dijo Polledo.

Y defendió la postura de los “celestes”: “Nosotros nos la jugamos. No somos tibios. Defendemos lo que queremos. Defendemos la vida. La prueba más contundente no es jurídica, ni científica, ni siquiera ética: es el amor de la madre y el hijo que lleva adentro”.

Para Marcela Campagnoli, diputada de la Coalición Cívica ARI e integrante de Juntos por el Cambio, aseguró que “el aborto es una herida que no sana con el tiempo. El aborto es un dolor. Y lejos de estar amparándolas en algo, estamos legalizando un dolor”.

Mabel Caparrós, del Frente de Todos, se mostró molesta por quienes acusan a los “verdes” de no estar “a favor de la vida”. Pidió que no se intente “confundir” en el debate, con “argumentos falaces”.

“Estoy a favor del aborto y a favor de la vida. ¿Qué significa esto? Que para estar a favor de la vida las mujeres tenemos que tener derecho a la salud, a decidir, a cuidarnos, a no embarazarnos si no queremos embarazarnos”, dijo.

Federico López Claro / Clarín

Y agregó: “Lo que está pasando ahora, en este momento mientras estamos debatiendo en el recinto, es que se están haciendo abortos en algún lugar de la Argentina y no nos enteramos. Estamos volteando esa premisa de que lo que no vemos no existe”.

Caparros añadió: “El aborto existe. Desde antes, desde mucho antes, existe. Las mujeres abortan en la oscuridad, en la soledad, en el silencio, con riesgo de muerte y de dejar otros hijos sin madre. De esto estamos hablando”.

Y sostuvo que es cierto que hay que acompañar a mujeres y hombres con una educación sexual responsable, pero también tenemos hay que acompañarlos con la provisión de los métodos anticonceptivos, en cada barrio, en cada lugar.

“No estamos legislando para la muerte, no me voy a hacer cargo de eso”, dijo Caparrós. “No nos vinculen con la muerte. Estamos legislando para la vida, para que las mujeres tengamos más derechos”, señaló.

Y fustigó a quienes en el recinto y en las calles piden a cambio de legalizar el aborto que se apueste por la Educación Sexual Integral (ESI) cuando se sabe que es una ley que está sancionada y no se puede aplicar en gran parte de país por resistencia de las propias autoridades locales.

José Luis Ramón, diputado mendocino y jefe del bloque Unidad y Equidad Federal, reafirmó su voto negativo sobre el proyecto de legalización de la IVE y señaló que el Congreso tendría que haber llamado a una consulta popular para saber qué opina la sociedad.