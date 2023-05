De “socios” y “rejuntes”: el caliente cruce tuitero entre Parisi y un candidato de La Unión Mendocina

La campaña rumbo a las elecciones PASO del 11 de junio se calienta en las redes sociales, especialmente en Twitter, dónde circulan spots con propuestas, denuncias y chicanas al por mayor.

De este modo el precandidato a gobernador del Frente Elegí, Omar Parisi, ayer utilizó su cuenta para acusar a Alfredo Cornejo por las políticas de seguridad y empleo privado que lleva el gobierno provincial y ligó a Omar De Marchi como su “socio”, lo que despertó una serie de cruces con un dirigente de La Unión Mendocina que siguieron hasta hoy.

“Los carteles de la vía pública de Cornejo (al margen de la obscena cantidad de él y su socio De Marchi) dicen que vamos a tener seguridad y más empleo privado”, manifestó Parisi.

Los carteles de la vía pública de Cornejo (al margen de la obscena cantidad de él y su socio De Marchi) dicen que vamos a tener seguridad y más empleo privado

¿De verdad ud es tan caradura que habla de propuestas? Y de que... ¿Sean verdaderas? Veamos sus números. 🧵 — Omar Parisi (@ParisiOmar) May 28, 2023

Y en ese tono, aseguró que se registra una “caída del mercado laboral privado del 3 % (triple que a nivel nacional), falta de generación de empleo desde hace 8 años”. En cuanto a inseguridad, afirmó que hay “vecinos que deciden organizarse porque sufren hasta 15 robos diarios” y que la inversión en seguridad muestra una “caída en 6 de los últimos 7 años”.

“Seamos serios. La salida es gestionar para los mendocinos y Cornejo, Suarez y De Marchi hace 8 años solo desinvierten y duermen la siesta. Y el problema que tienen es que los mendocinos se dieron cuenta”, sentenció el extitular del IPV.

Entonces, el precandidato a intendente de LUM en Capital, Hugo Laricchia, le salió al cruce y le cuestionó su pasado como dirigente del PD, lo que lo llevó a reemplazar al mismo De Marchi en la intendencia de Luján.

Hugo Laricchia

“Omar, fuiste socio de De Marchi en el Partido Demócrata y llegaste a ser intendente gracias a que De Marchi renunció y ocupaste la intendencia. Tené un poquito de pudor”, le recriminó con emojis de risa, el fundador del MendoExit.

Parisi no se quedó en el molde y le respondió: “Hola Hugo! Sos libertario y del Mendoexit, y te acompañan peronistas (eso es bueno porque te humaniza), radicales y un pastor. Hablame de rejunte!”, dijo. Cabe aclarar que lo del pastor es por el acercamiento del polémico Héctor Bonarrico a Daniel Orozco, quienes se sacaron una foto hace días.

Hola Hugo!

Sos libertario y del Mendoexit, y te acompañan peronistas ( eso es bueno porque te humaniza), radicales y un pastor.😜

Háblame de rejunte!😱

Ah! Fui intendente porque gane una elección y peronista por convencimiento!

✌🏽 — Omar Parisi (@ParisiOmar) May 28, 2023

Y además, Parisi agregó: “Ah! Fui intendente porque gané una elección y peronista por convencimiento!”. Lo cierto es que el lujanino primero reemplazó a De Marchi como intendente en 2006 y después, en 2007, sí resultó electo en la comuna como tal con el Partido Demócrata.

A todo esto, a Laricchia pareció no gustarle nada el cuestionamiento personal y horas más tarde, ya en la mañana de este lunes, volvió a escribir: “En 1984 fundé la Juventud Liberal, sigo siendo liberal, coherencia se llama y me he sumado a un frente electoral mendocino”, se defendió.

“De verdad, luego de haber pasado del PD al Kirchnerismo, (incoherencia se llama) deberías ser mas pudoroso. Que les vaya bien vivando a Cristina en Mza”, completó.

Y finalmente, Parisi bajó el pie del acelerador y le dijo “gracias por tus buenos deseos para nosotros! Yo también te quiero mucho”.