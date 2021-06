De Marchi y otros diputados presentaron una denuncia penal para investigar las gestiones por la vacuna

Un grupo de diputados nacionales, encabezado por el mendocino Omar De Marchi, presentaron este miércoles una denuncia penal con el objeto que se investiguen las gestiones del Gobierno argentino para adquirir vacunas y por qué no se logró acordar con el laboratorio Pfizer.

“El gobierno no actuó con claridad ni transparencia en el manejo de las vacunas y terminó favoreciendo a algunos laboratorios amigos. En este caso, al laboratorio de Hugo Sigman, se vio claramente favorecido por el gobierno”, señaló el ex intendente de Luján de Cuyo.

Explicó que la presentación de la denuncia apunta a que “definitivamente se aclare este tema tan grave”. “No es en contra de nadie en particular. Si el gobierno no tiene nada que ocultar, debería colaborar con esta investigación judicial que estamos solicitando. Claro que si existen responsables, y yo estoy convencido que existen, deben recibir las sanciones correspondientes”.

Esta presentación judicial se realiza en medio de una polémica vinculada a la negociación con ese laboratorio norteamericano a raíz de los dichos del director del mecanismo de vacunas Covax para América Latina, Santiago Cornejo. Que se suma al cruce que tuvo lugar días atrás entre el presidente Alberto Fernández y la dirigente del PRO, Patricia Bullrich.

Precisamente fueron incorporadas a la denuncia las declaraciones de Cornejo y lo ofrecieron como testigo en el marco de la causa.

“La verdad es que no haber dispuesto de vacunas en tiempo y forma, como si dispusieron países vecinos por ejemplo, ha hecho que muchos argentinos murieran y esas muertes eran evitables si hubieran sido vacunados a tiempo”, enfatizó De Marchi.

El diputado mendocino sostuvo que el tema vacunas “se ideologizó, en parte, y a su vez sirvió para que algunos hicieran negocios millonarios, con condiciones de contratación no claras. Hubo secretismo desde el primer momento”. “Creemos que para evitar cualquier tipo de especulación política, debe llevarse adelante una investigación seria en el marco de la Justicia Penal Federal”, dijo.

La denuncia también lleva la firma de los diputados nacionales Waldo Wolff, Alvaro Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Jorge Enríquez y el mendocino Federico Zamarbide.