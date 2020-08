De Marchi y la marcha del 17A: “Si me piden que me guarde, no hagan cosas que no deben”

Omar de Marchi fue el funcionario mendocino de más alto rango que se mostró en la masiva manifestación del 17A en Mendoza. Por su rol de diputado nacional, recibió críticas del peronismo y otros sectores por “alentar” la convocatoria en plena pandemia. Incluso el senador provincial Lucas Ilardo sacó a relucir que su DNI termina en 8 y, por ende, no debía estar circulando ayer.

El lujanino salió a hablar por los medios para defender su participación en la marcha: “Mientras te piden que se te encierres, avanzan con paquetes de leyes a nivel nacional que tienen que ver con mejorar su situación judicial”, disparó De Marchi en diálogo con radio Mitre.

También aseguró, pese a todos los indicios que indican lo contrario, que ni él ni nadie de Juntos por el Cambio hayan convocado a la manifestación. “No hemos convocado, porque sería arrobarse la representatividad de miles de mendocinos que ayer espontáneamente se congregaron. Tomaron como principal motor las redes sociales”.

Sobre las razones de la masiva convocatoria, las atribuyó a “un montón de cosas, como la supuesta reforma de la Justicia, que vemos que no es tal porque se intenta reformar la justicia federal que tiene que ver con los procesos que tienen a mal llevar a la vicepresidente. Advertimos gato encerrado en esto”.

El ex intendente de Luján aseguró además que ayer se vio “un cóctel de reacción social fuerte, con cuarentena y todo. Imaginate qué habría sido en condiciones normales, habría explotado Buenos Aires y cada una de las provincias. La causa principal es decir ‘no me jodan, si me piden que me guarde, no hagan cosas que no deben’”, cerró provocador el diputado del Pro por Mendoza.