De Marchi y Cobos asumieron como autoridades de Diputados, con una queja de por medio

Los diputados nacionales electos en los últimos comicios legislativos juraron este martes para asumir el viernes e iniciar sus mandatos. Durante la sesión preparatoria, de esta tarde también se definieron las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación para el próximo periodo parlamentario y dos mendocinos integrarán la mesa directiva. Sin embargo, la designación de la cúpula estuvo empeñada por una queja respecto a la falta de paridad de género.

El dirigente oficialista Sergio Massa seguirá conduciendo como Presidente la Cámara Baja. En tanto, otro que continuará en su función será el diputado por Mendoza Omar De Marchi. El referente del Pro afrontará un nuevo como Vicepresidente Primero del cuerpo, como representante de la segunda minoría.

Tras su designación, el lujanino dijo que “el parlamento debe ocuparse de brindar el marco normativo necesario para colocar al país en el camino del desarrollo. Cada uno manteniendo sus ideas y convicciones pero teniendo el sentido común necesario para que las leyes importantes se aprueben”.

“Debemos empezar por mejorar la calidad institucional de nuestro país por lo que en el 2022 el parlamento debe avanzar en los proyectos de ficha limpia y boleta única”, reclamó. En este sentido, agregó que “tenemos la obligación de ponernos de acuerdo sobre 4 o 5 políticas de estado que empiecen a darle a la Argentina seguridad y estabilidad de futuro. El Congreso debe abandonar la inmediatez y la superficialidad para concentrase en los asuntos de fondo”.

Asimismo, como Vicepresidente Segundo asumió el diputado sanjuanino del Frente de Todos, José Luis Gioja. Mientras que la Vicepresidencia Tercera quedó en manos del radical mendocino Julio Cobos, quien se incorpora recientemente a la cámara, luego de tener un paso de 6 años por el Senado de la Nación.

“Agradezco a los integrantes del bloque de Diputados de la UCR por ser propuesto como Vicepresidente 3ro de la Cámara de Diputados y al resto de los legisladores por el apoyo recibido”, expresó a través de su cuenta de Twitter el ex gobernador mendocino.

Agradezco a los integrantes del bloque @diputadosucr por ser propuesto como Vicepresidente 3ro de la Cámara de @DiputadosAR y al resto de los legisladores por el apoyo recibido. pic.twitter.com/bDQwP09cpR — Julio Cobos (@juliocobos) December 7, 2021

Sin embargo, la designación de las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados recibió por la falta de paridad en los puestos, ya que los distintos bloques postularon solamente a varones.

La diputada nacional de Consenso Federal, Graciela Camaño, pidió la palabra en la previa de la elección de autoridades para expresar su queja. “Por más que hablamos de diputadas y diputados y diputades, dentro de un rato vamos a seguir viendo cómo se van proponiendo los candidatos a los otros cargos directivos de esta casa. Y yo miro para allá y para acá y veo distinguidísimas colegas mujeres. Algunas de ellas, a raíz de su trayectoria política, han sido cabeza de lista de la última elección, pero estoy casi segura que nuevamente nos vamos a encontrar ante el espectáculo de todos los hombres presidiendo esta casa”, manifestó.

“De qué nos sirve ponerle la A o la E o la letra que quieran al final de la palabra si desde este lugar, donde decimos que tiene que haber paridad y donde bregamos para que haya perspectiva de género en la sociedad, no tenemos la capacidad de saber reconocer las cualidades políticas de nuestras compañeras mujeres”, agregó la legisladora por la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, cuando quedó designada la cúpula del cuerpo, Camaño volvió a intervenir para proponer que las diputadas María Eugenia Vidal (Pro) y Roxana Bertone (Frente de Todos) se sumen como autoridades de la cámara.

jura de Diputados nacionales , Bloque Federal , Natalia De La Sota , Graciela Camaño , Florencio Randazzo , Ignacio García Aresca . Congreso . Foto Federico Lopez Claro

“Tal cual como se veía venir la mesa directiva queda integrada absolutamente por hombres. Con lo cual yo voy a proponer que la ex gobernadora María Eugenia Vidal también esté dentro de las propuestas y la ex gobernadora Roxana Bertone también esté dentro de las propuestas. Me parece tienen acabado curriculum para aportarle a esta cámara paritaria, entre comillas”, expresó.

Las legisladoras aludidas agradecieron a Camaño por la postulación pero declinaron la solicitud afirmando que respetaban la decisión de sus respectivos bloques.

“Me veo sorprendida en el recinto por la propuesta de la diputada Camaño, a quien agradezco la deferencia. Creo profundamente en el género y en lo que las mujeres estamos tratando de llevar aquí adelante, pero voy a sujetarme a las disposiciones de mi bloque”, expresó Bertone.

Por su parte, Vidal sostuvo: “Quiero agradecer a la diputada Camaño por la propuesta y abonar a su propuesta general pero declinar el ofrecimiento en particular, hemos dado una discusión de bloque y de espacio que voy a respetar”.