De Marchi volvió a criticar a la UCR y dejó en suspenso la unidad pedida por Rodríguez Larreta

La visita a la provincia del precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, dejó incertidumbres más que certezas en lo que respecta a la interna del Pro y la participación -hoy en duda- del espacio político dentro del Frente Cambia Mendoza en las elecciones provinciales.

El apoyo del jefe de Gobierno porteño sobre la precandidatura de Omar De Marchi, diputado nacional del Pro, quedó en parte con un condicionamiento a la “unidad” dentro de Cambia Mendoza; pero desde el Pro valoraron el hecho que no haya querido “entrometerse” en la negociación local.

En diálogo con los medios de comunicación en el Espacio Arizu, ubicado en el departamento de Godoy Cruz, donde Rodríguez Larreta brindó una conferencia de prensa, De Marchi expresó que en el espacio “se está dialogando y trabajando” y expresó que “ojalá se dé la posibilidad de unificar expectativas para la Mendoza que viene” con el radicalismo. No obstante, marcó que “si esta expectativa no se pudiera cumplir, habrá competencia”, aunque no particularmente en internas.

De acuerdo con la interpretación que hizo sobre las declaraciones del precandidato a presidente, manifestó que “Horacio siente y trabaja en intentar unidad, no solo de nuestro espacio a nivel nacional y provincial sino a nivel país. Creo paradójicamente que suele ser muy criticado por hablar siempre de que hay que trabajar un proyecto común, que hay que tener consenso”.

En este sentido, manifestó que dialoga “todos los días” con el dirigente porteño y que forma parte de su equipo.

Diferencias en Cambia Mendoza

De acuerdo a la situación de la coalición que ha participado desde el 2015 con victorias seguidas en las elecciones y la posibilidad de no volver a formar un frente junto al radicalismo, indicó que en 2015 “se trató de emular en la provincia lo que era Cambiemos a nivel nacional y ahí formó Cambia Mendoza, ahí había un objetivo que era vigorizar de nuevo la provincia y ordenar”.

No obstante, expresó que ahora “los objetivos tienen que ver con la potencia que entendemos la provincia necesita. Arranca una nueva etapa. Si hubiera coincidencias por allí podríamos participar juntos de un espacio, si no lo hubiera seguramente competiremos por fuera. Lo que va a suceder luego, es tratar de caminar todos juntos para la Mendoza que viene. La provincia está dormida, necesita potencia y para eso necesitamos estar todos”, manifestó.

Como crítica, insistió en un “avance no del todo bueno sobre las instituciones” por parte del radicalismo, y es donde Mendoza “debe recuperar equilibrios”. “Tiene que ver más con formatos en cómo se organiza el poder”, agregó.

Por otro lado, cuestionó que se hable de forma apresurada de las alianzas provinciales. “Estamos a un mes y medio del cierre del frente y estamos hablando de esto con una cosecha muy complicada, de las peores de la historia; con problemas de infraestructura escolar; esos son los temas... y sin embargo se habla de política cuando esto a la gente no le interesa”.