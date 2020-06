De Marchi sobre Portezuelo: “Mañana Suárez tiene que ser firme en la defensa de Mendoza”

Mañana Rodolfo Suárez viajará a Buenos Aires para participar de la reunión de Coirco que convocó el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, junto a los gobernadores de La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén para tratar la construcción de Portezuelo del Viento.

El gobernador lleva dos propuestas para destrabar el conflicto: que las provincias controlen el desarrollo de la obra y auditen que el manejo del agua estipulado se cumpla; y un fondo de garantía de 5 millones de dólares que servirá para resarcir a las otras provincias si Mendoza no cumple con las condiciones.

Portezuelo del Viento GENTILEZA

Desde el Pro mendocino esperan que Suárez mantenga su postura. “Confío en el gobernador va a defender los intereses de Mendoza con la vehemencia que corresponde”, le dijo a Los Andes el diputado nacional Omar De Marchi.

“No hay que entrar en la discusión del estudio del impacto ambiental. Eso significa volver a foja cero. Suárez tienen que ser firme en su postura”, agregó.

Además, el ex intendente de Luján aseguró que espera que en la reunión no se traicione la buena fe de las autoridades provinciales. “Cuando llegue el momento de hablar de Portezuelo, el gobernador tiene que decir que el tema no se discute”, señaló.

Viernes crucial

La reunión de mañana está en el marco del encuentro del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y se realizará a las 16 en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en la Casa de Gobierno. Tendrá una modalidad mixta: algunos mandatarios estarán de forma presencial y otros participarán por videoconferencia.

De Pedro recibirá a Suárez y a Sergio Ziliotto (La Pampa), mientras que Axel Kicillof (Buenos Aires), Arabela Carreras (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén) participarán mediante videoconferencia.

La represa está emplazada sobre el río Grande, el principal afluente del río Colorado, que atraviesa las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén, y que temen ser perjudicadas.

El 4 de junio, De Pedro convocó a los cinco gobernadores a la reunión del Consejo de Gobierno, tras revocar la resolución 604 del año 2019, por la cual se había archivado la solicitud de laudo presidencial elevada por La Pampa en relación a la construcción del complejo hidroeléctrico.

La decisión fue adoptada por De Pedro tras los pedidos de Ziliotto, Kicillof, Gutiérrez y Carreras que solicitaron la discusión del impacto ambiental de la obra de Portezuelo en el ámbito del Consejo de Gobierno de Coirco.