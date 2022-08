De Marchi se decidió y empezó a caminarle el territorio a Ulpiano Suárez pidiendo “animarse a transformar Mendoza”

Sin prisa y sin pausa, así va avanzando el diputado nacional del PRO, Omar De Marchi, en la carrera para las elecciones del año que viene. El legislador viene dando varias señales, no para de caminar la provincia y postea los encuentros que mantiene con dirigentes de distintos partidos en diferentes departamentos. El ex intendente de Luján tomó muy en serio la frase de Horacio Rodríguez Larreta cuando vino a Mendoza en abril y pidió que el PRO gobernara el país y Mendoza.

El macrista Omar De Marchi y el intendente de Maipú Matías Stevanato, se abrazan en un acto del Rotary Club de Rodeo del Medio.

Con esa máxima como referencia, el legislador nacional que también es el armador nacional de Larreta, también tiene aceitado un equipo técnico sobre distintos temas importantes para el desarrollo de Mendoza con el que busca generar una propuesta electoral para el año próximo. Además de todo esto, De Marchi cada vez que puede se desmarca de varias acciones de sus socios locales radicales que llevan la administración del gobierno de Mendoza.

Con todos estos antecedentes, este fin de semana avanzaron desde el PRO en la Ciudad de Mendoza. Así fue como pusieron en plena Peatonal Sarmiento a un grupo de mujeres a afiliar gente. Sí, ahí, en el corazón del territorio que transpira radicalismo debido a que vienen gestionando esa comuna desde 1983 y han logrado colocar a dos gobernadores. El banner instalado decía “Animate a transformar Mendoza”, fuerte mensaje para los radicales que gobiernan desde 2015.

Horacio Rodríguez Larreta junto a Omar De Marchi cuando en abril inauguraron la sede del PRO en el mismo lugar en donde funcionó el Comité Provincia de la UCR en los '80.

Tanto De Marchi como el ex gobernador y senador nacional Alfredo Cornejo juegan al misterio y no tiran ninguna pista sobre cómo jugarán el año que viene. A los dos les gusta mantener el suspenso hasta el final. Pero saben también que no hay que relajarse y hay que armar durante el año previo. Por eso De Marchi marca sus diferencias de la administración Suárez y Cornejo se junta con Patricia Bullrich, en principio opositora a Larreta en la interna PRO.