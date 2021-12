De Marchi: “Nos alegra que Suárez impulse nuestro proyecto de Boleta Única”

Finalmente, el proyecto del Gobierno provincial para avanzar con la Boleta Única ingresó a la Legislatura. El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez quien es el autor de la letra, llegó con la carpeta a la Casa de las Leyes. Desde el Pro se anotaron en los avales a la propuesta.

“Presenté en la Legislatura de Mendoza el proyecto de Ley que impulsa la implementación de la Boleta Única electoral para reemplazar la lista sábana. De esta manera, se reduce la impresión de boletas bajando el costo de la política”, anunció en Twitter el gobernador. Y agregó: “Con este proyecto avanzamos a un sistema moderno, accesible, sencillo, fácil de utilizar y de escrutar”, expresó Suárez por Twitter.

No fue el único, porque desde el Pro levantaron la voz para que no los dejen afuera. El reclamo no es oportunista, porque cabe recordar los números que expuso la Fundación Pensar, el think thank del Pro.

La investigación estuvo a cargo de Fernando González Villanueva y arrojó que el costo total de impresión de la boleta única en Mendoza hubiera sido de $9.565.423 para esta elección. Esto significaría un ahorro de más del 90% en el presupuesto destinado por el Estado a solventar ese gasto electoral.