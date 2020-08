De Marchi le pidió a Suárez que no suspenda la Fiesta Nacional de la Vendimia

El diputado nacional por Mendoza de Juntos por el Cambio Omar De Marchi, manifestó que la Fiesta Nacional de la Vendimia debe hacerse, después de que el gobernador Rodolfo Suárez le confirmara ayer a Los Andes que es muy posible que se suspenda el año próximo.

“No hay que especular con su realización, hay que hacerla sí o sí porque no es un simple evento local. La Fiesta Nacional de la Vendimia forma parte del calendario de las grandes fiestas nacionales e internacionales, es la carta de presentación de la provincia ante el país y el mundo y un homenaje a los que trabajan la tierra”, argumentó De Marchi en un comunicado, que representa la primera réplica –y dentro del oficialismo provincial- a la decisión que baraja Suárez.

También se refirió al impacto económico que tendría no realizar la Fiesta si el Ejecutivo avanza en esa línea: “Recordamos que en torno a esta celebración que ha ido creciendo año tras año, se mueven muchos recursos para la provincia. El turismo, operadores, agencias de viajes, hotelería, gastronomía, ferias y los eventos departamentales se verían severamente castigados si se decide suspender nuestra fiesta máxima. Incluso el mismo Estado perdería ingresos”, enfatizó el ex intendente de Luján.

Sobre el plazo para preparar la fiesta, De Marchi explicó que “la Vendimia lleva su tiempo organizarla, por lo que si no se empieza ahora no vamos a llegar. Si eventualmente por una situación sanitaria compleja deba suspenderse, se podrá evaluar. Pero si se decide suspenderla y en marzo estuvieran dadas las condiciones para desarrollarla, no habría tiempo para hacerla”.

En ese sentido solicitó actuar con “mucha responsabilidad, previsión y priorizando a los artistas y a Mendoza”.