Omar De Marchi se ha caracterizado por ser uno de los más críticos del kirchnerismo. El diputado nacional, y presidente del Pro en Mendoza, sostiene que el “control” de la situación nacional es de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien “solamente le interesa intervenir en la Justicia”. Además, puso al ex gobernador, Alfredo Cornejo en la lista de los “presidenciables” de Juntos por el Cambio, junto a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

En el plano local, aseguró que Cambia Mendoza debe tratar de retener al Partido Demócrata, y que “se deben escuchar las críticas” dentro del espacio.

-¿Cómo ha gestionado la pandemia el gobierno de Alberto Fernández?

-Uno juzga las cosas siempre por sus resultados, y evidentemente han sido muy malos. Estamos entre los peores países del mundo en los resultados de la crisis sanitaria. Se arrancó la cuarentena con soberbia, nos decían que estábamos entre los mejores países del mundo. Pero lo cierto es que la gestión de la pandemia ha sido pésima y en ese marco, y dentro de las limitaciones, Mendoza lo ha hecho bastante bien.

-¿Y en términos económicos?

-Peor. A juzgar por los resultados, la dicotomía salud–economía fue falsa, porque se debían cuidar las dos cosas. Y fallaron los dos, porque en el fondo creo que la agenda principal de gobierno es la agenda de Cristina, y tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones y la manipulación del Poder Judicial; no les interesa el resto. Los resultados que tenemos son pésimos. Más de 3 millones de desocupados, la pobreza trepando al 54%, cerca de 60.000 pymes cerradas y empresas migrando todos los días a otros países. Estamos mal y si seguimos así, estaremos peor.

-Habla de la agenda de Cristina, pero es la Vicepresidenta...

-Creo que evidentemente quien tiene el control en la mano es Cristina. Quien tiene la decisión final en los temas importantes es ella, porque maneja las áreas estratégicas del gobierno, como AFIP y Anses, así como también el Senado y Diputados, porque el que tiene el manejo real de la cámara es Máximo Kirchner. Objetivamente quien tiene el manejo real de las áreas más importantes es ella.

-¿Qué opina de su llamado a un gran acuerdo para resolver los problemas económicos?

-No es creíble porque en la Argentina más que un acuerdo hay que poner un plan arriba de la mesa. Ahí lo podemos discutir. Pero el problema más grave es que no hay ni plan ni equipo.

-¿Cómo ve Juntos por el Cambio?

-Muy firme. Es la primera vez en años que con un gobierno kirchnerista al frente no está la oposición dividida, y está cada vez más consolidado. Por eso hay que ganar las legislativas en 2021 porque es la única manera de poner equilibrio al sistema republicano, en la medida que recuperemos la mayoría en el Congreso. Es la única manera de garantizar estabilidad institucional en la Argentina. Hoy Cristina, lo que se le ocurra en 2 minutos lo tiene aprobado en el Senado. En Diputados le cuesta un poco más, pero llega con los aliados que tiene.

-¿Y el Pro cómo está? Con dos figuras fuertes como Macri y Rodríguez Larreta.

-Mauricio es un ex Presidente que está actuando con muchísima prudencia y responsabilidad. Él tiene conceptos vinculados a la defensa central de los valores republicanos, la precaución que hay que tener con el avance del gobierno sobre la justicia, del rumbo errado macroeconómico, de temas potentes. No está metido en la política del día a día.

Y Horacio es uno de los dirigentes con mayor potencial. Es muy bueno que el espacio del Pro tenga candidatos potenciales, como Patricia (Bullrich), Horacio y Mauricio; pero también quiero sumar a Alfredo Cornejo. Puede ser un gran candidato. Creo que está teniendo una participación muy importante a nivel nacional y faltan para las presidenciales 3 años. Tiene un muy buen perfil.

-¿Del radicalismo es quien más sobresale?

-Es el que se planta en el escenario kirchnerista con mayor convicción.

-¿Qué opina del pliego de Daniel Rafecas?

-Argentina tiene que dejar de hacer lo menos malo para alguna vez decidirse a hacer lo bueno. Porque elegir así nos ha llevado a la situación de mediocridad y decadencia que hoy tenemos. Los que dicen que Rafecas es lo menos malo porque no le responde a Cristina, yo quiero que tengamos un procurador que le responda a la Justicia, no a Cristina ni a Alberto.

Rafecas intentó beneficiar a (Amado) Boudou en el caso Ciccone. Todos sabemos cómo sobreseyó a Cristina y a su entorno prácticamente sin investigación por el pacto con Irán por el atentado a la AMIA, cuando toda la investigación del fiscal Nisman pasó al olvido prácticamente por una decisión de Rafecas. Por eso no estoy de acuerdo.

-¿Cómo ve las elecciones legislativas?

-Frente a la magnitud de los problemas de Argentina, no se habla mucho del tema. Pero sí creo que hay que estar atentos porque de no ganar la oposición, vamos rumbo a un debilitamiento de las instituciones muy fuerte. Hemos iniciado el camino a Venezuela, hay que frenarlo.

-Vamos a la provincia. ¿Qué piensa de la salida del PD de Cambia Mendoza?

-No lo doy por cerrado. Creo que el PD hay que escucharlo porque quien se va está dejando en claro que tiene diferencias, y deben ser escuchadas y tratar de resolverlo. El PD tiene que volver a Cambia Mendoza.

-¿Qué pierde el Frente con esta decisión?

-Los dirigentes no somos dueños de los votos, pero sí en construcción política. Cambia Mendoza pierde un partido fundador y creo que hay que hacer un esfuerzo grande para extremar el dialogo y que vuelva.

-Fueron críticos al acusar al gobierno de prácticas populistas y concentración de poder

-No estoy de acuerdo. Creo que el gobierno de Cornejo y Suárez han sido austeros, con alto sentido de republicanismo y por lo tanto no lo comparto. Pero hay que escuchar al PD. Cuando hay críticas siempre hay algo positivo para rescatar.

-¿Falta participación?

-Creo que quien gobierna es el Gobernador, porque es al que se le piden respuestas cuando algo no funciona. No estoy de acuerdo con la distribución de cargos a los partidos. Sí que se piden sugerencias para la decisión de algunos temas importantes.

Quienes integramos el frente tenemos que sentirnos contenidos en tanto y en cuanto el rumbo del gobierno sea bueno.

-Hebe Casado estuvo en el centro de las críticas ¿Qué piensa de sus declaraciones?

-No fueron oportunas. Ella pidió disculpas respecto a eso y punto. La consideración que tengo para hacer es que el kirchnerismo hace días que habla sólo de este tema cuando se cierran empresas, mientras la economía decae y se despide gente. Los problemas son otros, y no hacer revisionismo de lo que pasó en Argentina hace 50 años atrás. El kirchnerismo, ante la impotencia de no poder dar respuestas, se esconde detrás de estas discusiones que a la gente no le interesa.

Perfil

Edad: 55 años

Profesión: abogado

Familia: está casado y tiene dos hijos.

Trayectoria política: en el ’97 fue electo diputado provincial, pero dejó el cargo en el ’99, cuando ganó la intendencia de Luján. En 2003 fue reelecto y en 2005 se fue como diputado nacional. En 2015 fue nuevamente intendente y desde el 2019 es legislador nacional en la Cámara Baja.