De Marchi eligió una mujer para sucederlo en la presidencia del PRO

A tres semanas de resolver la nueva conducción partidaria, siguen los intensos cruces en el Pro. Pablo Priore y Hebe Casado (Diputada provincial), denuncian impericias y piden veedores para fiscalizar “errores” de la comisión, garantizar “parcialidad” y “ordenar” dentro del partido. El entorno de Omar De Marchi, por su parte, sostiene que tales denuncias “son maniobras políticas de un grupo que sabe que va a perder” y asegura que “desconocen las acciones del diputado al decir que sólo trabaja en un proyecto personal”.

En medio de los tironeos, desde el sector de De Marchi blanquearon quien será la aspirante del espacio para presidir el Propuesta Republicana (PRO) de Mendoza. En diálogo con este diario, el diputado Álvaro Martínez confirmó que la lista oficial ya fue cerrada y que los candidatos a presidir el Pro provincial serán Marcela Gazali, Directora General de Administración de Osep y Enrique Thomas, quien fuera secretario de Gestión Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

Gazali fue directora ejecutiva de la Sociedad de Transporte Mendoza (STM). Por su parte, Enrique Thomas fue diputado nacional en dos periodos (2005-2009 y 2009-2013). El primer mandato fue por el Frente para la Victoria y el segundo por Consenso Federal. Además, en 2007 fue candidato a vicegobernador de la Concertación, secundando a César Biffi.

El anuncio se da en medio de las acusaciones cruzadas con la otra lista que aspira a conducir el PRO y pareciera no va a terminar sin intervenciones judiciales. Hace una semana, Priore denunció a la Justicia Electoral el “robo” de 500 fichas partidarias, indicando que durante los 5 días que permanecieron en el comité no hubo seguridad y que “sólo la gente de la lista de Omar De Marchi tiene las llaves del comité”. Asimismo, apeló junto a Casado por “irregularidades” como “faltas a la ley de paridad”, “la baja de afiliación de una persona que luego aparece como candidata en la lista de Mujeres Pro Mendoza” y “la edad para presidir la dirigencia de la juventud partidaria”.

“Creemos que ha sido por impericia. No entendemos cuál es el criterio. Porque hay cosas que son muy burdas pero que no se están respetando. Por ejemplo, la lista oficializada del oficialismo no respeta la Ley de Paridad. Tiene 17 varones y 15 mujeres. Y se bajó una lista de Rivadavia por no tener paridad. Así como eso, a una persona que la bajan de la lista de San Martín porque dicen no está afiliada y después, en Mujeres Pro, en la lista del oficialismo, va esta chica Ferro y no dicen nada. El presidente de la Juventud de Alvear tiene 31 años cuando se puede ejercer el cargo hasta los 29 años y 364 días”, detalló el senador en entrevista con Los Andes.

Según Álvaro Martínez, diputado que sonaba como uno de los posibles candidatos para la sucesión de De Marchi, Priore no tiene intenciones de competir, sino de romper el partido: “Lo conocemos hace mucho y estamos acostumbrados a las mentiras. Lo que él denuncia es mentira porque si no respetáramos lo que dice la Junta Electoral y la carta orgánica no podríamos presentar nuestra lista. Aquellos errores que la Junta Electoral nos marcó los hemos subsanado. En cambio Priore aún no presenta su lista. Nosotros estamos con ganas de competir, hemos respetado los plazos, hemos presentado nuestra boleta. Que un senador provincial esté preocupado por poner palos en la rueda, por fracturar al Pro, y no por presentar su lista, preocupa. Pedimos 96 horas más para que presenten su boleta y aun así no lo han hecho”.

El grupo dsidente recibió respuesta del PRO nacional y aseguran que los veedores vendrán. La elección es el 28 de marzo.