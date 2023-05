De Marchi criticó la obra El Baqueano: “El desarrollo turístico es inexistente y no aporta al riego”

El precandidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, se encuentra de visita por San Rafael y esta mañana encabezó una conferencia de prensa con los aspirantes del cuarto distrito a la Legislatura, Martín Rostand y Antonela Narambuena.

El diputado nacional fue consultado por una obra importante que se desarrollará en ese departamento, tal como lo es el proyecto hidroeléctrico El Baqueano, emplazado en el Río Diamante. De Marchi no escondió su descontento por cómo se gestionó la realización de la obra y minimizó el impacto que pueda tener a nivel turístico y de riego.

“El Baqueano es una obra interesante como cualquier proyecto hidroeléctrico”, empezó diciendo pero añadió inmediatamente que “debió haber sido financiado de forma directa por la Nación o eventualmente con inversión privada como Potrerillos, porque es una obra que aprovecha exclusivamente el Estado nacional a partir de la generación hidroeléctrica”.

Entonces aseguró que “no tiene prácticamente fines turísticos porque está en una zona que ya tiene desarrollo y no se le agrega mucho más. Es un cajón muy profundo, no es un ´plato playo´ sino un ´plato hondo´, por lo cual el desarrollo turístico es prácticamente inexistente”.

De esta manera se diferenció de forma tajante de la defensa del Gobierno provincial, que asegura que su realización potenciará al Cañón del Diamante como un circuito turístico que unirá las represas Los Reyunos, El Baqueano y Agua del Toro.

En ese sentido indicó que “no es utilizable porque hoy de hecho, el Diamante está regulado por otras tres presas”. Y sentenció que “no hace aportes interesantes de riego, prácticamente ninguno”.

“Por lo tanto El Baqueano solo le interesa a la Nación, que es quien tiene un déficit en materia energética evidente. Y si Argentina empieza a moverse en algún momento, el déficit eléctrico será notable. Es una obra que tendría que haber hecho la Nación”, ratificó De Marchi.

Y dijo que, si llega a ser electo, intentará “corregir” el acuerdo que firmó Julio Cobos con Néstor Kirchner en 2006 y luego enmendó Alfredo Cornejo con Mauricio Macri en 2019 para que el resarcimiento de U$S 1023 millones por los perjuicios que generó el régimen de promoción industrial en los ‘90 para Mendoza, sea destinado para la concreción de Portezuelo del Viento y/o la realización de “otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de generación hidroeléctrica provincial”.

“Es la primera vez que yo escucho que el deudor le dice al acreedor, donde tiene que invertir la plata. Hay que corregir que el dinero sea destinado solo para obras hidroeléctricas. Mendoza es la dueña de sus recursos y es quien tiene que decidir donde invierte”, manifestó el precandidato.