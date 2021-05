De Marchi apunta contra el Gobierno y calienta la interna oficialista

Las aguas dentro de Cambia Mendoza se agitaron en los últimos días. Mientras desde el Pro sacan a relucir algunas diferencias, en la UCR piden calma porque “si estás en la gestión, no tenés tiempo de pensar en las listas”. Si bien faltan cuatro meses para el domingo 12 de setiembre cuando tendrán lugar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), antes, el 24 de julio, deberán presentarse las listas de precandidatos.

Uno de los aliados al radicalismo en el frente es el Pro, que hasta hace poco estaba presidido en Mendoza por Omar De Marchi y que hoy conduce Álvaro Martínez. En los últimos días, el diputado nacional dio algunos indicios que desde la UCR se lee como un gesto para llamar la atención: cuestionar la conformación de PRC S.A (ex Potasio Río Colorado) y avisar que al Pro no lo consultaron por la fórmula Alfredo Cornejo-Julio Cobos para encabezas la lista en las legislativas de este año.

A través de su cuenta de Twitter, De Marchi aseguró que hubiera puesto “una sola condición: que los gerentes y el staff de ‘expertos’ que conducen la ‘nueva empresa pública’ sólo pueden percibir honorarios q surjan de utilidades q genere Potasio Río Colorado”.

El mensaje, nacido a partir de una nota de Los Andes del último domingo, no cayeron bien en el radicalismo sobre todo porque interpretan que el nombre de Jerónimo Shantal en la Gerencia Legal y Jurídica fue el motivo de la discordia.

El abogado especializado en Derecho Minero se desempeñó como asesor del senador Pablo Priore, “el caballo de Troya” que según dicen, introdujo la mano de Alfredo Cornejo para pelear por la conducción del Pro. La historia es conocida: De Marchi tuvo que llegar a la Justicia para vencer la resistencia de Priore y entregarle la presidencia a Álvaro Martínez.

El propio Martínez lo niega porque asegura que no “hace ruido un nombre puntual, sino que jueguen con los recursos de los mendocinos porque se pueden tomar decisiones que en su empresa no las tomarían”.

Además, rememora las sugerencias que se hicieron en la Legislatura: “obtuvimos un compromiso de conocer quiénes eran las personas que iban a nombrar en los directorios. No sucedió eso y nos enteramos a través del diario”, indicó.

Del otro lado recordaron que el Pro cercano a De Marchi votó a favor de la iniciativa. “Sorprende que se cuestione y también por el momento”, largaron desde el oficialismo en referencia a que el directorio se conformó en febrero.

Este chispazo se vincula con las definiciones del ex presidente del Pro local con respecto al panorama electoral. “Queremos fortalecer Cambia Mendoza, pero para eso es necesario que exista apertura y participación por parte de todos, porque Cambia Mendoza es una cosa distinta al radicalismo”, dijo el ex intendente de Luján de Cuyo a este medio.

En la UCR entienden que cuestionar la decisión del Gobierno provincial con respecto a PRC es un elemento más. Advierten que “si va por afuera, es funcional al kirchnerismo”.

“Él chapea con que tiene (nafta) Infinia y ya demostró en la últimas elecciones que tiene Super en un motor de tres cilindros”, chicanean desde la UCR. Desde el partido que catapultó a Mauricio Macri a la presidencia en 2015, responden que “deberían escuchar cuando alguien del mismo espacio hace un planteo serio”.

No son los primeros desacomodos, y quizás tampoco sean los últimos porque el cierre de listas es el 24 de julio, y el 14 se presentan los frentes. Es decir que en dos meses debería haber acuerdo y hay que sumar a un jugador más: el Frente Renovador-Unión Popular.

La relación del partido con la UCR ha tenido idas y venidas y es una incógnita aun su definición en la renovación del compromiso. Las diferencias han sido púbicas como fue la derogación de la Ley 7722 en donde Jorge Difonso es uno de los coautores. También lo fueron las coincidencias como el apoyo al roll over y el presupuesto con endeudamiento.

No obstante, aún no hay certezas de que el partido que tiene al sancarlino como máximo referente integre nuevamente el frente. Sí está claro que si no les seduce la propuesta, no descartan ir a una interna en las PASO con candidatos en todos los cargos, o bien jugar por afuera de Cambia Mendoza.

Julio, el mes de la rosca

Todos coinciden en que “las listas se abrochan una semana antes, y a veces en los últimos 10 minutos”. Con el nuevo calendario que se debate en el Congreso hay dos fechas clave para la política: el 14 y el 24 de julio.

La primera quincena del mes próximo estará abocada a la rosca con otros partidos y casi al final, por la presentación de pre candidaturas.

El 14, es decir 60 días antes de las PASO, vence el plazo para pedir el reconocimiento de alianzas transitorias. Cada partido deberá estampar la rúbrica de un nuevo frente y antes, por supuesto, acordar las condiciones. Y el 24 de julio es el último día para la presentación de pre candidaturas.

Si el Congreso no aprueba cambios, las fechas son el 9 y el 19 de junio.