Day a la Corte: votación por tandas y ausente opositor

Desde que el 2 de junio María Teresa Day fue postulada por el gobernador Rodolfo Suárez para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la oposición ha cuestionado los antecedentes que reúne la abogada para ocupar el cargo.

Tras la audiencia pública de la semana pasada, hoy la coordinadora general del Ministerio Público Fiscal deberá pasar el último el filtro en la sesión de acuerdo del Senado. Todo indica que Day sorteará sin problemas el último obstáculo en la Legislatura y se sentará en la silla que Jorge Nanclares deje vacía cuando le lleguen los papeles de la jubilación.

Al oficialismo le sobran los números en la Cámara alta para alcanzar la mayoría simple -la mitad más uno- con los votos de los senadores de Cambia Mendoza. Esta situación deja a la oposición con las manos atadas y con solo algunas acciones políticas para mostrar su disconformidad. Es más, ayer el PJ, el PI y Protectora adelantaron que no participarán de la sesión porque, para ellos, se debería esperar la respuesta de la Corte a una acción presentada por ellos.

Desde la UCR indicaron que el proceso sigue con normalidad sin importar las acciones de la oposición. “Si no vota la oposición no cambia nada. Si Teresa Day obtiene el acuerdo del Senado, se le comunica al Gobernador que se le ha otorgado el Acuerdo a la persona que propuso y entrará en funciones cuando se jubile Nanclares”, explicó el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff.

“Si Day tiene 20 votos positivos, queda otorgado el acuerdo. La Corte no tiene que aceptar nada porque este es un proceso donde sólo intervienen Ejecutivo y el Senado”, agregó.

Sesión atípica

La emergencia sanitaria por el coronavirus obligó a modificar el formato de las sesiones, desde marzo pasaron de presenciales a virtuales, y con la flexibilización de la cuarentena, a semipresenciales.

Con la sesión de acuerdo de hoy pasará lo mismo.”El viernes en la Comisión de labor parlamentaria se anunció como iba a ser la sesión de acuerdo. Hoy se aprueban los tres artículos y van a regir mientras dure la pandemia. Es una decisión de Presidencia que se va a adoptar para todas las sesiones de acuerdo de ahora en más”, explicó el secretario legislativo, David Saez.

Cada senador deberá ir a la Legislatura y ocupar su oficina acompañado solo por un miembro de su equipo de trabajo. La sesión será virtual: cada legislador se conectará con su teléfono o computadora con el WiFi del edificio y dar su opinión sobre el pliego. Hasta acá todo igual a las sesiones virtuales que se están desarrollando desde el 20 de marzo.

La parte que variará será la votación, que forzosamente debe ser presencial, porque se emite la opinión depositando una bolilla en una urna. Los senadores irán bajando en grupos de cinco y deberán esperar en el Salón de Pasos Perdidos hasta que se los invite a entrar al recinto para depositar la bolilla. Después tienen que volver a sus oficinas para continuar con la sesión en línea. Los grupos se organizarán por bloque y orden alfabético.

La oposición no bajará

Gran parte de la oposición no participará de la sesión de acuerdo. Es que el PJ, Protectora y el Partido Intransigente cuestionaron a Day ante la Suprema Corte. Los reparos son porque Day no cumpliría con los 10 años de ejercicio de la abogacía u ocho de magistrada, requisitos que pone la Constitución Provincial para ser juez.

“Todos los bloques de la oposición hemos definido en el marco de la democracia y el respeto a la Constitución provincial no asistir a la sesión de acuerdo para el tratamiento del pliego de la doctora Teresa Day en función al planteo concreto de analizar con detenimiento la duda seria o certera de la que doctora Day podría no cumplir con los requisitos que exige la Constitución”, explicó el jefe del bloque del PJ, Lucas Ilardo.

Y argumentó que no asistirán a la sesión porque son “coherentes con su planteo inicial y en función de la teoría de los actos propios” ya que para ellos es necesario esperar la declaración de certeza antes de seguir con el procedimiento.

En tanto, el senador del FIT Lautaro Jiménez dijo que asistirá a la sesión pero no votará. “Participaré de la apertura de la sesión para plantear nuestro cuestionamiento, expresando la posición del FIT. Y me retiraré de la misma al momento de la votación secreta, como hacemos habitualmente para no naturalizar ese mecanismo antidemocrático”, comentó.

Los votos

Aunque la votación es secreta no es difícil adivinar el posible resultado. Cambia Mendoza cuenta con 21 senadores, número con el que supera tranquilamente la la mitad más uno de una cámara que tiene 38 escaños. Además, cuenta con el apoyo de Héctor Bonarrico de MasFé que desde que asumió se volvió un fiel aliado del oficialismo. En principio, la candidata de Rodolfo Suárez para la Corte sumaría 22 votos positivos.

Por su parte, la oposición unidad suma un total de 16 votos: 13 del PJ, uno de Protectora, otro del Partido Intransigente y uno más del FIT. Un número muy por debajo de los que tiene la candidata de Suárez a su favor.

La última defensa

Ayer, desde el oficialismo, las legisladoras UCR apuntaron al peronismo por haber votado a otro juez que presentaba un currículum similar al de Teresa Day. El argumento no es nuevo: lo esgrimió la candidata a la Corte durante la audiencia pública de la semana pasada.

Las mujeres radicales recordaron que el camarista penal Ramiro Salinas, que fue propuesto por Celso Jaque en 2009, tuvo los mismos cargos que Day: se desempeñó como Coordinador General del Ministerio Público, y ese trabajo “se consideró justamente para el cómputo del ejercicio profesional público”.

Las féminas radicales indicaron que ante casos similares, el PJ fustiga la candidatura de la mujer y no la de un hombre, acusando a los senadores de esa fuerza de “discriminación en razón de género”.