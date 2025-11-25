Dalmiro Garay fue reelecto como presidente de la Suprema Corte de Justicia

Dalmiro Garay accedió a su tercera reelección y se mantiene como presidente de la Suprema Corte de Justicia . Así se estableció en la reunión que llevaron adelante los siete magistrados del máximo tribunal de Mendoza este martes. Con esta reelección, Garay renueva su mandato para los próximos dos años.

La Suprema Corte de Justicia elige hoy a su nuevo presidente y estos son los candidatos

La votación fue 5 a 2 a favor de su postulación. Acompañaron María Teresa Day , Norma Llatser, Omar Palermo , Julio Gómez y el propio Garay .

Los que se opusieron fueron los jueces Mario Adaro y José Valerio.

Junto a Garay fueron electos como vicepresidentes primero y segundo, Omar Palermo y Julio Gómez. En estas votaciones también se opusieron Adaro y Valerio.

El jueves 27 de noviembre vencerán los mandatos de Garay (presidente), Adaro (vicepresidente 1º) y Omar Palermo (Vicepresidente 2º) . Los tres cargos componen la Sala Administrativa de la Corte , fueron asumidos en 2023 y ahora se renovaron para los próximos dos años.

El dato más importante es que para ser electo presidente, en una primera y segunda vuelta de votación se requiere contar con al menos 5 de los 7 votos de los ministros.

El Artículo 5° de la ley indica que “la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia será ejercida por una/un Ministro/a, elegida/o en una misma jornada, por dos tercios de los/as integrantes del Tribunal”.

Pero en caso de no contar con los votos en un primera y segunda vuelta, se realizaría una tercera votación donde se impondría el que lograra la mayoría de votos “computada sobre la totalidad de sus miembros”.

Dalmiro Garay vs Mario Adaro

El juez Dalmiro Garay asumió su primera presidencia tras la renuncia del ministro, Jorge Nanclares, en el año 2020. En plena pandemia fue elegido por los votos de Pedro Llorente, José Valerio y Teresa Day, para completar el mandato que había iniciado el juez supremo retirado.

En el año 2021 tuvo su primera reelección por unanimidad y la segunda sucedió en el año 2023, también con respaldo de toda la Corte.

Ahora, aunque no lo haya dicho públicamente, desde su entorno señalaban que por “tendencia natural”, el exministro de Gobierno de Alfredo Cornejo era candidato para una nueva reelección del cargo. De hecho, esta posibilidad fue lo que empujó a la aparición pública de Adaro como competidor.