Dady Brieva analizó la derrota del peronismo con una frase homofóbica y lo repudiaron

La dura derrota en las PASO del Frente de Todos dejó muchos secuelas que aún recién se están empezando a hacer visibles. Mientras esto ocurre y las estrategias de cara a noviembre se diagraman con velocidad. Son muchos los actores, protagonistas y secundarios, que intentan analizar o contrarrestar lo sucedido el domingo pasado.

Uno de los más polémicos y que causó mayor indignación fue la intervención del actor militante y ex Midachi Dady Brieva. El humorista, en radio El Destape, quiso explicar la derrota con una comparación homofóbica que rápidamente fue repudiada en redes y en otros espacios.

Brieva sostuvo que la sociedad se “enojó” con el peronismo porque, según él, ese partido era el que “daba de comer” a la gente; por eso, consideró que los votantes pensaron: “Me enojé, vos sos el que me daba de comer y no me das de comer”.

Pero luego lanzó: “”Ahora, que la conclusión sea: ‘Me hago puto porque me llevo mal con mi mujer’, es algo que no entiendo”. Luego en un intento fallido por “arreglar” sus dichos agregó: “”Me hago..., digo, cambio de opción sexual”.

El resto de personas en el piso le dijeron que se había entendido su metáfora, a lo que Brieva cerró: “Sí, siempre se entiende, porque soy claro. Soy incorrecto, pero soy claro”.

Fernández convocó a “golpearle la puerta al vecino que no fue a votar”

La asistencia del 66,21% del total de padrón en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo fue la más baja de la historia de esa instancia electoral desde que se creó, en 2011, situación a la que se refirió el presidente Alberto Fernández que, a 3 días de esos comicios, llamó a revertir esta tendencia de cara a las generales del 14 de noviembre.

“Vamos a a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego”, señaló el mandatario en un acto que encabezó hoy en territorio bonaerense en el que puso en marcha de 25 obras en 14 provincias.

Alertó sobre la importancia de alcanzar los niveles históricos de asistencia en las elecciones generales legislativas de noviembre, al advertir que “lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie, lo que está en juego es que el trabajo vuelva, lo que está en juego es que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí, eso es lo que está en juego”.