Cumbre en Olivos para intentar frenar el reclamo de la Policía Bonaerense

El presidente Alberto Fernández convocó a una reunión en la Quinta de Olivos esta tarde al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a intendentes oficialistas y opositores para buscarle una salida al conflicto policial en la provincia.

Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, de la reunión participarán ministros nacionales; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; e intendentes de la primera y de la tercera sección electoral, las zonas más populosas del Gran Buenos Aires.

Entre los intendentes opositores a Kicillof estarán Jorge Macri, de Vicente López; Néstor Grindetti, de Lanús; y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero; los tres son del espacio Juntos por el Cambio.

Fuentes oficiales no descartaron que pasadas las 19 pudieran darse a conocer los anuncios para la Policía que el gobernador bonaerense estaba preparando para revelar inicialmente el viernes y que luego adelantó para el jueves.

Antes de la reunión, el presidente Fernández envió a dos funcionarios de su máxima confianza a dialogar con los agentes policiales que desde la mañana rodeaban la Quinta Presidencial ubicada en la localidad de Olivos.

A las 14:30 hubo un diálogo con agentes que resultó infructuoso. Por eso, a las 16:45, salieron de la Quinta a la vereda el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Juan Pablo Bondi.

Fernández había hablado al mediodía en un acto en Quilmes junto a Kicillof. Allí respaldó al gobernador y advirtió que el conflicto con la Policía “no se resuelve escondidos en un patrullero tocando sirenas” sino “hablando frontalmente”.

Vitobello y Biondi propusieron a los efectivos policiales que eligieran una comisión de ocho agentes para ingresar a dialogar con el jefe de Estado. Pero tras minutos de deliberaciones, primó el rechazo a la propuesta.

En un principio, a las 17, se estableció una suerte de asamblea espontánea en la que se escuchó a algunos agentes pidiendo que otros efectivos “que sepan hablar” se ofrezcan para ingresar. Pero surgió una discusión y se rechazó la invitación.

Un agente que se identificó como Sandro Amaya dijo en la puerta de Olivos: “El Presidente nos quiere recibir, pero no quiere que entremos con las cámaras de TV. Queremos entrar con las cámaras, sino no vamos a entrar. Igual, ¿por qué no nos recibieron en Puente 12? El problema es con el gobernador, es él quien nos tiene que recibir”.

En Puente 12, La Matanza, continuaba otra de las más grandes manifestaciones desde el martes. Allí opera la jefatura Departamental de ese distrito bonaerense y es la base de operaciones del ministro de Seguridad, Sergio Berni.

La tensión había escalado hasta un punto en el que un grupo de desconocidos que decían ser operarios de una fábrica atacaron el edificio de la Municipalidad de La Matanza, en la ciudad de San Justo. Seis fueron detenidos y cuatro de ellos estaban armados.