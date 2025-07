Cuatro gobernadores conformaron un frente en reclamo por los proyectos de ATN y biocombustibles

Ignacio Torres, gobernador de Chubut Ignacio Torres, gobernador de Chubut. NA

Por su parte, el mandatario chubutense argumentó que existen “otras asignaciones específicas que se coparticipan y no hacen al equilibrio fiscal, como la asignación específica del impuesto al combustible, que dice por ley que no puede usarse para otra cosa que no sea para mantenimiento de rutas, y esa partida no se está ejecutando”.