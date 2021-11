Cruces por el tratamiento de los DNU en el Congreso: para el Gobierno, la oposición se niega al debate por “desconocimiento”

El Gobierno nacional aseguró este jueves que los legisladores de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JpC) actúan con “desconocimiento” al denunciar que el oficialismo busca hacer un “trámite exprés 116 decretos de necesidad y urgencia (DNU)”.

La vocera presidencial Gabriela Cerruti aprovechó la conferencia de prensa que realiza todos los jueves para referirse al tema y consideró que en la oposición proceden con “desconocimiento” sobre el funcionamiento del Poder Legislativo.

“Quería aclararles algo, ya que ninguno de ustedes no me lo preguntó, no lo dije al principio porque imaginé que iba a estar en las preguntas pero a veces no las intuyo todas, hay un debate público por parte de la oposición con respecto a 116 DNU que se están tratando en la Comisión Bicameral del Congreso. Nosotros queremos aclarar algunas precisiones casi pedagógicamente porque nos parece que no hay mucha idea de lo qué es lo que se está diciendo cuando se habla de eso”, planteó.

Seguido, Cerruti detalló que la discusión es sobre 69 DNU, 7 promulgaciones de leyes parciales y 49 decretos delegados. “¿Esto qué significa? Que el Gobierno en uso de sus facultades, en uso de las facultades de la Constitución y también de las leyes, puede llevar adelante tantos DNU, en este caso estamos hablando de DNU que tuvieron que ver con el aislamiento obligatorio, de hace un año atrás y que ya están vencidos, que ya terminó su período de vigencia”, afirmó.

Luego, agregó que “en el caso de las leyes que se promulgan parcialmente” se trata, por ejemplo, de la “ley de la interrupción voluntaria del embarazo en la que en lugar de decir salud integral decía salud, entonces esa modificación en la promulgación de la ley hace que tenga que volver al Congreso a ser analizada en esta comisión”.

“En el caso de los 40 decretos de facultades delegadas tienen que ver con leyes que le delegan al Poder Ejecutivo la facultad de hacer, por ejemplo, el aumento de la AUH o de las Asignaciones Familiares o de las asignaciones previsionales, con lo cual no estamos hablando de 116 DNU o de disposiciones que toma el Presidente en contra del Congreso, estamos hablando de facultades que tiene el Presidente de la Nación y que por una cuestión de uso y costumbre, en algún momento del año, se reúne la bicameral y aunque estén vencidos, aunque ya no tengan efecto, no estén vigentes, se cierra el año tratando todo lo que sucedió”, señaló.

Cerruti rechazó los cuestionamientos de JpC y subrayó que se trata de “un trámite absolutamente normal y formal porque la mayoría de esos decretos, leyes y de esos DNU o ya están vigentes o ya cumplieron su vigencia”.

“Realmente sentimos que, tal vez por desconocimiento, porque no queremos pensar en la mala fe de nadie, están haciendo una burbuja de algo que es absolutamente normal y habitual en el funcionamiento del Congreso”.

En la víspera, los presidentes de bloques de Diputados y Senadores de Juntos por el Cambio y los integrantes de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo de la oposición adelantaron su rechazo a “la maniobra del oficialismo de poner en tratamiento de forma exprés 116 decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el Gobierno nacional”.

“Ante la pérdida de la mayoría absoluta en el Senado, que se concretará el 10 de diciembre, el oficialismo busca convalidar estos DNU en los próximos días”, advirtieron.