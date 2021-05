Críticas en las redes a la falta de distanciamiento en el acto del kirchnerismo en Ensenada

El acto del Gobierno Nacional en el que ayer el presidente Alberto Fernández mostró la “unidad” del Partido Justicialista , tuvo repercusiones no sólo políticas, sino también de parte de la sociedad, teniendo en cuenta la falta de distanciamiento social que se pudo notar, en contexto de la pandemia del coronavirus y las restricciones que aplicó la Nación.

Fue durante el lanzamiento del Programa Reconstruir destinado a finalizar 55 mil viviendas, en el partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires, donde se viralizaron imágenes de decenas de personas que, si bien estaban al aire libre, no cumplían con el distanciamiento social. Y más teniendo en cuenta que no se permiten más de 10 personas reunidas en espacios al aire libre.

“Acá hay muchas cámaras, saquen esta foto, sáquenla y no se olviden nunca más. Aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. No va a haber tapa de diario ni sentencia judicial que no nos lleve a hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos; esta es la foto de nuestra unidad”, manifestó Alberto Fernández durante la jornada, haciendo referencia a la “foto de la unidad”, en la que estuvo junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entre otros.

Respecto a la falta de distanciamiento social, Patricia Bullrich, presidenta del Pro, fue una de las que se refirió al respecto con fuertes críticas a la gestión nacional. “Esta foto es la demostración de que hay dos mundos. El mundo oficial, de los que se vacunan como VIP, y el mundo de los ciudadanos”, expresó.

Otro de los políticos que habló fue el diputado nacional de Salta, Martín Grande: “Las misas NO, las clases NO, las reuniones familiares NO. Pero, ellos SÍ..”

De igual manera se manifestó Carolina Píparo, diputada provincial en Buenos Aires: “Las madres se agolpan en las puertas de los colegios”, “la gente que no entiende las restricciones con las neuronas, entenderá con el bolsillo” te dice un gobierno que junta a más de 100 para inaugurar casas inhabitables y mostrar unidad(?)”.

En redes sociales, varios usuarios también hicieron referencia a la cantidad de personas en el acto del kirchnerismo. “Las mejores clandestinas las organiza Alberto Fernández”, expresó una de las usuarias en Twitter, quien recopiló algunas imágenes de eventos donde hay una gran aglomeración de gente, como por ejemplo cuando despidieron los restos de Mario Meoni, ex ministro de Transporte.