Cristina pidió la nulidad de la causa del memorándum con Irán: “Es un disparate judicial, institucional y político”

La vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó este viernes la nulidad de la causa por la firma del memorándum con Irán al considerar que se trata “de un disparate judicial, institucional y político” que incluso estuvo promovido por los denominados “fondos buitres” que “entre 2014 y 2015 le habían declarado la guerra a la Argentina”.

La ex presidenta recurrió a una extensa diatriba, con la que no sólo cuestionó los argumentos de la causa sino que además la enmarcó en el denominado proceso de “lawfare”, que según sostiene, consistió en una persecución judicial y política contra ella, su familia y ex funcionarios de sus gobiernos.

Al participar en la audiencia virtual que convocaron los jueces del Tribunal Oral Federal 8, para luego definir si corresponde o no declarar la nulidad de la investigación, en la que se encuentra imputada, Cristina Kirchner remarcó que su interés es el de “demostrar, a partir de la más simple lógica, el disparate judicial, institucional y político que es esta acusación a quienes hoy estamos sentados o conectados”.

“El atentado a la AMIA ocurrió hace 27 años este domingo que viene. Sería bueno preguntarnos dónde estábamos cada uno de los que hoy estamos acusados de querer encubrir lo que sucedía desgraciadamente hace 27 años”, planteó la titular del Senado.

En su extensa presentación, repasó la mayoría de los argumentos que esgrime para sostener la hipótesis del “lawfare” y acusar al ex presidente Mauricio Macri, y a varios ex funcionarios de la administración de Cambiemos, de llevar adelante acciones para “perseguir a opositores”.

“Se hicieron maniobras persecutorias para perjudicarnos a mí y a mi familia desde la UIF, la Oficina Anticorrupción, la AFI, la AFIP y el Banco Central”, acusó y agregó que además “se ponían a dedo jueces”.

Para completar, la Vicepresidenta indicó que “desde el primer día del Gobierno de Mauricio Macri ocurrieron hechos gravísimos y el Poder Ejecutivo buscó controlar al Poder Judicial para usarlo para perseguir a opositores”.

“Tanto disparate, tanta violación de todo, de los códigos, de formas, de fondo, de la Constitución, de los derechos, de las garantías, de todo, no les quedó nada por violar. ¿Todo únicamente para perseguir a los opositores? ¿Todo esto solamente para estigmatizar a opositores para que no ganen las elecciones? No no, yo creo que también hubo otras cosas y la verdad que en aquellos años en los que me tocó ser presidenta, sobre todo el 2014 y e 2015, nos habían declarado la guerra los buitres”, agregó.

La Vicepresidenta aseguró que esos grupos de bonistas que iniciaron acciones legales contra la Argentina también “hacían campaña en todo el planeta”. “¿Con qué hacían campaña en todo el planeta en los diarios? Con el memorándum de entendimiento de la República Islámica de Irán y con la AMIA”, remarcó y hasta mostró solicitadas publicadas en la prensa europea.

La solicitada que mostró Cristina Kirchner para pedir la nulidad de la causa por el memorándum con Irán. Frente de Todos.

“Estas solicitadas la pagaba la Task Force Argentina, que era el grupo de choque de los fondos buitres para lograr doblarnos la mano. Me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa y me negué a pagarles cualquier cosa”, advirtió Cristina Kirchner, visiblemente emocionada.

Seguido, la Vicepresidenta se refirió a los niveles de deuda de la Argentina. Dijo, que al final de su mandato, en diciembre de 2015, el total de los compromisos representaba el 37,4% del Producto Bruto Interno (PBI). “Miren lo que pasó en apenas cuatro años: del 37,4 se pasó al 72,6% del PBI a fines de 2019. Casi lo duplicaron. Miren cómo estaríamos si hubiéramos tenido dirigentes que se aguantaran lo que hay que aguantar”, se quejó.

“¿Pero por qué no lo hicieron? Porque después no vinieron fondos para invertir en producción, en generar trabajo, bienestar, alegría y felicidad a los argentinos. Vinieron a la timba financiera. Entonces, este memorándum, lo de Vialidad, lo del dólar futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina, esto es lo que pasa con el memorándum de Irán”, sentenció.

El Tribunal a cargo del juicio por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA convocó esta nueva audiencia pública, de manera previa a resolver si declara la nulidad de la causa, tal como lo pidieron los representantes legales de Cristina Fernández de Kirchner y del ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuero” Larroque.

La audiencia judicial se inició poco después del acto que la AMIA realizó por el 27 aniversario del ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, que provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, que se realizó en forma virtual, bajo el lema “Conectados contra la impunidad”.