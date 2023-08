Cristina Kirchner volvió a la carga contra Macri y lo acusó de “mafioso”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa con sus críticas vía X (la red social Twitter) contra el expresidente Mauricio Macri. Después de pedirle que “se haga cargo” del préstamo tomado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ahora salió a tildarlo de “mafioso” por el reclamo a dos senadores peronistas y al gobernador electo de Río Negro para que no voten el pliego que beneficiaba, entre otros, a la jueza K Ana María Figueroa.

“¿Alguna vez viste y escuchaste que un ex Presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo? ¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa forma, que el Senado funcione?”, arrancó CFK en una publicación de redes sociales esta mañana, al citar un video de Macri hablando en TN.

“Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa. Escuchá a Macri amenazando al Gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, y pidiéndole a los senadores peronistas Snopek de Jujuy y Kueider de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado”, sumó la titular del Senado.

“Más mafioso no se consigue”, lanzó la exjefa de Estado.

En la entrevista con el periodista Joaquín Morales Solá, el expresidente se había referido a la posibilidad que los nombramientos de 75 jueces y fiscales se pueda producir si el oficialismo consigue el quórum.

“Es muy peligroso, porque después tienen estabilidad por mucho tiempo y eso hace mucho daño. Yo les pido a tres senadores: Snopek, de Jujuy; Kuider, de Entre Ríos; y Weretilneck, que va a ser el futuro gobernador de Río Negro, que tengan un compromiso con la patria, que no dejen que nombren esos jueces militantes que han puesto en esas listas”, reclamó Macri.

Fue a fines de julio cuando el oficialismo no consiguió en el Senado los 37 votos necesarios para poder tratar 75 pliegos judiciales. En la fallida sesión del 12 de julio, Weretilneck no bajó al recinto, Kueider no llegó a la sesión y Snopek, quien habría estado temprano en el Senado, no se sentó en su banca.

El oficialismo buscaba allí ratificar a la camarista K Ana María Figueroa, magistrada del caso Hotesur para que continuara cinco años más después del 9 de agosto, cuando cumplirá 75 años (la edad límite para ocupar el cargo).

Macri le pidió a Cristina “no ser tan chabacana”

Anoche, el expresidente Mauricio Macri le contestó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien había reaparecido en X (la red social Twitter) para pedirle que “se haga cargo” por el crédito tomado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos, papi... Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. ¡Por Dios!”, publicó el martes por la tarde la expresidenta, al citar un video de Macri hablando del tema.

En una entrevista con LN+ emitida el martes por la noche, el fundador del PRO le contestó a CFK tras la publicación: “Primero ella debería recordar que es Vicepresidenta en ejercicio y expresidenta y debería expresarse de una manera más seria y no tan chabacana”.

Para el exmandatario, lo “importante” es “dejar atrás estas ideas destructivas que nos han empobrecido”, y consideró que una de ellas es decir que “el Fondo Monetario es un organismo de gente mala que quiere perjudicar” a Argentina.

“Yo tomé una decisión, de la cual no me arrepiento, de aceptar la ayuda del mundo porque el Fondo representa al mundo. Tanto representa al mundo que la tasa que cobran es casi simbólica”, explicó Macri.

