Cristina Kirchner presentó un recurso extraordinario para evitar los juicios de Hotesur-Los Sauces y el pacto con Irán

Con el fin de revertir el fallo que ordenó que ella enfrente dos nuevos juicios por presuntos hechos de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, a través de su abogado Carlos Beraldi, presentó ante la Cámara Federal de Casación un recurso extraordinario. Si el máximo tribunal penal rechaza este planteo, la vicepresidenta podrá acudir a la Corte Suprema en queja.

Se trata de los fallos emitidos por la Cámara Federal de Casación Penal que revocaron el sobreseimiento de CFK en dos casos judiciales significativos, conocidos como Hotesur-Los Sauces y el Memorándum de entendimiento con Irán.

En las apelaciones, la defensa de la titular del Senado argumentó que las resoluciones fueron emitidas sin la participación de la jueza Ana María Figueroa, quien había dejado sus funciones debido a la edad (75 años, edad máxima que establece la Constitución Nacional), según una disposición de la Corte Suprema.

Cristina Kirchner - Foto: Federico López Claro

La ausencia de la jueza Figueroa en estos fallos, que se definen por el voto de tres jueces, se considera de “dudosa constitucionalidad” por parte de la vicepresidenta. La defensa también cuestiona que los magistrados no tienen la discreción de excluir a un tercer juez del proceso de deliberación y toma de decisiones.

Por ello, el abogado Beraldi dijo que la Sala I quedó “indebidamente constituida” por la ausencia de Figueroa, poniendo en discusión la resolución del máximo tribunal. “Dado que el Tribunal no se ha constituido de conformidad con lo previsto en la ley vigente, la resolución en crisis resulta nula de nulidad absoluta”, señaló.

Según indicó Clarín, esta clase de planteos suelen rechazarse en el máximo tribunal penal, al entender que no se está abordando una discusión sobre una sentencia firme. Si esto ocurre, la próxima instancia será ir en queja ante la Corte. Pero hasta que no haya un pronunciamiento al respecto, no se podrá iniciar el debate oral y público ni en Hotesur ni en Pacto con Irán.

La jueza Ana María Figueroa - Foto Federico López Claro

La Cámara Federal de Casación Penal había decidido que se llevaran a cabo juicios orales en las causas Hotesur-Los Sauces y del Memorándum de entendimiento con Irán. Estos casos involucran a la vicepresidenta en acusaciones de asociación ilícita, lavado de dinero y encubrimiento en relación con el atentado a la AMIA. El tribunal revocó los sobreseimientos previos de Cristina Kirchner en ambos casos.

El Senado aprobó recientemente el nombramiento de la jueza K Ana María Figueroa, cuya ausencia en la toma de decisiones de la Cámara Federal de Casación Penal es uno de los argumentos clave en las apelaciones presentadas por la defensa de Cristina.

