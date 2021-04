Cristina Fernández de Kirchner se sumó a las condolencias en Twitter por la muerte de Mauro Viale

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se sumó a las condolencias vía Twitter por la muerte del periodista Mauro Viale , quien falleció este último domingo. El periodista de 73 años tenía coronavirus y su cuadro se había agravado en las últimas horas.

“Anoche no pude evitar recordar a Néstor durante unas vacaciones en Pinamar, atornillado frente al televisor todos los mediodías, para seguir “el programa de Mauro” que abordaba un caso muy famoso. Adiós Mauro Viale, trabajador incansable de los medios en Argentina”, escribió la ex presidenta en su cuenta de la red social.

La muerte que conmovió a todos

Mauro Viale murió este domingo tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos. El periodista de 73 años se encontraba internado desde el sábado por un cuadro severo de coronavirus .

El conductor de A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 el jueves pasado. El sábado, tras haber experimentado algunos síntomas compatibles con el virus se hizo un hisopado y dio positivo. Murió como consecuencia de un paro cardíaco.

La noticia fue confirmada por su compañero de canal y colega Rolando Graña mientras conducía GPS, el programa de los domingo de A24.

“Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”, dijo el periodista claramente emocionado.