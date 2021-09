Cristina cerró la campaña en Tecnópolis convocando a la oposición a debatir tras las PASO qué país quiere

Cristina Fernández de Kirchner dijo que tras las PASO del domingo, el Gobierno y la oposición deben abrir un debate “sobre los modelos de país” que cada uno impulsa, reivindicó lo hecho por la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia (“el hacer está nuestro ADN peronista”, dijo), destacó la prioridad de mejorar los salarios como tarea inmediaa e instó, una vez más, a los funcionarios a poner la cara en los medios para explicar las medidas gubernamentales. La vicepresidenta habló esta tarde en Tecnópolis, en el acto de cierre de campaña nacional del Frente de Todos, donde después siguió el Presidente, Alberto Fernández, los dos únicos oradores.

La fórmula presidencial del Frente de Todos en 2019 compartió el escenario con cuatro candidatos a legisladores y con los gobernadores peronistas, como foto que rubrica la unidad de la alianza gobernante. Así fue que subieron Carlos Caserio (Córdoba), Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Camau Espíndola (Corrientes) y Leandro Santoro (CABA), y luego siguieron los mandatarios Raul Jalil, Jorge Capitanich, Gustavo Bordet, Gildo Insfrán, Raúl Ziliotto, Ricardo Quintela, Sergio Uñac, Alicia Kirchner, Gerardo Zamora y Axel Kicillof. En este destacado espacio también estuvieron Máximo Kirchner y Sergio Massa, el referente del Frente Renovador. Afuera del predio ubicado en Villa Martelli, pegado a la General Paz, se reunió la militancia del FdT.

Cristina Fernández dio un discurso de 53 minutos en el que combinó anécdotas y comentarios casuales, con críticas al gobierno de Mauricio Macri y a los medios masivos en su tratamiento de la campaña y los candidatos del oficialismo, y marcó el norte que debe seguir el gobierno para la postpandemia.

La vicepresidenta salió al cruce de los dichos de Macri en el canal La Nación (del que le atribuyó la propiedad), en referencia a las trabas que el peronismo le puso a su gestión, al punto de calificar ese accionar como “golpista”.

“Pichetto, jefe del bloque peronista del senado, te llevaba hasta el café con leche y ¿decís que los peronistas no te dejaron gobernar? En el Senado mi partido votó los tres allanamientos de mi casa, rompieron el bloque del peronismo y le votaron todo, fondos buitres, reforma previsional; no critico a nadie; son razones y es política, pero que no me mientan, que se hagan cargo de que tuvieron mayoría porque les votaron todos los proyectos”, dijo Fernández de Kirchner.

Al hablar del trato desigual de los medios respecto a los candidatos, criticó que no se profundizara en la compra de un departamento en La Recoleta de parte de María Eugenia Vidal. “Al otro candidato (por Diego Santilli) le hicieron un préstamo de medio millón de dólares y lo pudo devolver en medio año, y no hubo preguntas”, insistió. “Yo dejé Olivos y me fui a Recoleta, donde vía de antes. Con la crisis inmobiliaria que hay, la exgobernadora pudo conseguir un piso en La Recoleta a mitad de precio, el vendedor le prestó plata y nadie le preguntó nada”, dijo.

También aludió al balazo recibido por un diputado peronista en Corrientes durante la campaña. “¿Imaginen si hubiese sucedido en Formosa? Hubiese habido una caravana de móviles y medios”, dijo, mirando a Insfrán, parado junto a Kicillof en el escenario.

“Esto recién empieza: espero que el lunes podamos debatir un país sin agravios, sin insultos, en igualdad de condiciones”, dijo Cristina Fernández.

La vicepresidenta recordó que la pandemia empezó “en el día 99 del gobierno, como vos dijiste Alberto”. Se preguntó: “Cuál fue el hacer, ese ADN que llevamos adelante peronistas/kirchneristas como quieran llamarlo. ¿Qué había que hacer? La emergencia. Por eso no hubo más tarifazos. La gente volvió a prender la estufa. Y también con los remedios. El 11 de marzo de 2020, por decisión del Presidente, la directora del PAMI volvió con el programa de medicamentos gratis para viejos y viejas. Gobernar es hacer”, definió.

“Estamos en el día cien”, dijo. Recordó que “Sergio” (aludiendo a Massa) había pronosticado meses atrás en un acto en La Plata que este año la economía iba a crecer. “Yo advertí que el crecimiento no lo aprovechen cuatro vivos y esto es lo que se viene”, dijo, para destacar la reapertura de las paritarias. "

Cristina dijo sentirse como “en el living” de su casa, en referencia a Tecnópolis. Recordó que se llegó a ese predio en el conurbano, porque Mauricio Macri, como jefe de Gobierno porteño, en 2011 negó el permiso para que una megamuestra de ciencia y tecnología se hiciese en Palermo.

“En 8 meses hicimos Tecnópolis. Acá también presentamos el Qunita, entregué la computadora cuatro o cinco millones del plan gobernar. Venía pensando ‘¿qué es gobernar?’ Gobernar es hacer, está en nuestro ADN peronista”, dijo.

“En esta Tecnopolis de 52 hectárea, montamos 12 hectáreas para internación y aislamiento para los infectados con coronavirus. Armamos el país para enfrentar lo que venía”, agregó.

Sobre los dos modelos de país, contrastó “aquel FMI que Néstor había despachado pagando la deuda cash” con los 44 mil millones de dólares tomados por la gestión Macri.

“Aquel país del 9 de diciembre de 2015 tenía el salario en dólares más alto de Latinoamerica. Lo delvieron cuatro años después con uno de los salarios más bajo de América Latina. Hoy tenemos un retraso salarial importante: no hay que tenerle miedo a las paritarias, hay que impulsarlas; así empezamos a crecer con Néstor. Esta es la Argentina que hay que reconstruir”, dijo.

Cristina Fernández volvió a apoyar al gobierno en su pulseado con el sector exportador de carne. “Tenemos que discutir con claridad y sin metiras: si queremos la guita en las arcas, no van a poder comer más carne”.

También criticó la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de remplazar la indemnización por un seguro de despido: “Si querés eliminar la indemnización para que los empresarios ganen más plata está bien, pero no digan que es para dar más trabajo; digan la verdad”.

“El país necesitan mucha responsabilidad institucional no solo de los que gobiernamos y de la oposición, de los medios, de los empresas, de los sindicatos, de todos los que tienen que dar cuentas de sus actos y saber que un país no se construye solo y que nadie se salva solo. Esto es lo que viene y esta es la discusión que estamos dispuestos a dar como siempre, de cara a la gente, de cara a la historia, y de cara a todas nuestras ideas de las cuales estamos siempre muy pero muy orgullosos”, concluyó para darle la palabra final a Alberto Fernández.