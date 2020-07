Crece el escándalo político por el crimen de Fabián Gutiérrez: qué reveló la autopsia

El escándalo político que desató el crimen de Fabián Gutiérrez continuó este lunes con nuevas críticas del Gobierno nacional contra la oposición, mientras que los datos preliminares de la autopsia indicaron que la muerte del ex secretario privado de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se produjo “por asfixia tras ser apuñalado y golpeado”.

Los primeros datos que se conocieron sobre las pericias forenses indican, según adelantaron fuentes consultadas por la agencia Télam, que Gutiérrez murió por asfixia tras ser ahorcado con un elemento, golpeado en el cráneo y apuñalado en el cuello.

El informe indicó que la muerte se produjo por “asfixia mecánica” y antes fue ahorcado varias veces con un elemento, apuñalado tres veces en el cuello y golpeado dos veces en el cráneo, aunque presentaba además otros golpes en distintas partes del cuerpo.

Los datos preliminares del informe forense practicado ayer en la morgue de Río Gallegos ya fueron entregados al juez de Instrucción a cargo de la causa, Carlos Narvarte, quien espera recibir en los próximos días los resultados complementarios.

En tanto, desde temprano, el Gobierno nacional salió a redoblar las críticas contra la coalición opositora Juntos por el Cambio por el comunicado que difundieron poco después de que se encontrara el cuerpo de Gutiérrez, el pasado sábado, para alertar que se trata de un hecho de “gravedad institucional” porque la víctima era uno testigo clave en la causa de los cuadernos del a corrupción.

“No hay margen para la irracionalidad política, en general. En este contexto de pandemia, de angustia, mucho menos. Hay un sector de la oposición que siembra odio, miedo, permanentemente”, planteó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a radio 10.

Cafiero fue el primer funcionario del Gabinete nacional que se pronunció sobre el crimen de Gutiérrez y ya en ese primer mensaje incluyó duras críticas contra los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio, por el comunicado que firmaron y difundieron el pasado sábado para reclamar, además, que la investigación pase a la órbita de la Justicia federal porque la actual fiscal es la sobrina de Cristina Kirchner.

“Aparecen este tipo de comunicados y de situaciones que lo único que hacen es enturbiar la situación, agregar angustia, miedo. Me parece que no tenemos mucho más para agregar, solamente repudiar este tipo de accionar de la oposición y llamarlos a la reflexión, de que esto no ayuda a nadie, de que ellos sacaron conclusiones apresuradas sobre un lamentable crimen. Y hasta el abogado de la familia ha planteado que no hay ninguna connotación política”, insistió el ministro coordinador.

Cafiero consideró que los referentes de la oposición “cruzaron un límite” y que “lejos de llamarse a la reflexión o a la autocrítica siguen ensuciando y tratando de vincular este caso con nuestro espacio político, a Cristina, que no tiene un pomo que ver con esto”.

En sintonía se pronunció también el titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, quien consideró, en declaraciones a radio El Destape, que hay un sector de la oposición que “quiere generar historias que compliquen al Gobierno, una especie de Nisman 2”.

“Esto es repudiable, es un plan de una minoría, porque ni siquiera es toda la oposición. Han tratado de buscar carroña en un hecho policial, donde era más que claro que este hecho no tiene nada que ver con las declaraciones (judiciales) de Gutiérrez y tienen que ver quizás con la vida privada de él”, dijo el ex gobernador sanjuanino.

La posición de la familia de Gutiérrez

La familia de Gutiérrez volvió a manifestarse y este lunes lo hizo a través de su abogado, Gabriel Giordano, quien descartó el móvil político y aseguró que “víctima y victimario se conocían plenamente”.

“Descartamos, a hoy, siempre es el hoy, la cuestión de lo político. Creo que hubo un apresuramiento de los distintos comunicadores sociales y algún sector político de la Argentina de querer empañar el luto de esta familia con una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver, sin información, obviamente, porque son pocas las personas que tienen acceso a la causa”, planteó el letrado que se constituirá como querellante.

El abogado de la familia Gutiérrez consideró que “acá hubo evidentemente un hecho de violencia atroz, enmarcado en una cuestión que tiene que ver con el faltante de elementos varios, puede ser dinero y objetos que ya fueron secuestrados en la causa, hay objetos que estaban dentro de la vivienda de alguno de los imputados””.

Finalmente, el letrado dijo que están conformes con la actuación judicial y de los pesquisas y que no creen que haya elementos que hagan pensar que la causa deba investigarse en el fuero federal.

En el marco de la causa fueron detenidos cuatro jóvenes, a quienes el juez Narvarte rechazó ayer las excarcelaciones de Facundo Zaeta; su hermano, Agustín Zaeta, Facundo Gómez y Pedro Nicolas Monzón, todos de entre 20 y 25 años.

El cuerpo de Guitiérrez, enterrado y envuelto en una sábana, fue encontrado el sábado a la mañana en los fondos de una casa de la calle Cañadón Seco, del barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate, luego de permanecer desaparecido desde el jueves.