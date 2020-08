Covid-19: Fernández volvió a comparar Argentina y Chile y desde el vecino país le contestaron

Nuevamente, el gobierno de Chile salió al cruce tras las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien se había referido a la situación sanitaria del país trasandino en la lucha contra la Covid-19. Justo este fin de semana , nuestro país quedó a 1.548 casos de superar a Chile -uno con los que se comparaba usualmente en los informes oficiales- e ingresar al top 10 a nivel mundial.

“La verdad es que yo conozco mucho a don Ginés González [García], una persona muy amable con la cual he hablado en varias oportunidades. Me gustaría dialogar con el ministro de Salud, no con el presidente de Argentina”, lanzó Enrique Paris, ministro de Salud chileno, durante una conferencia de prensa ofrecida el domingo.

“Yo siempre he escuchado de mis padres que comparar es odioso. Cuando los hermanos latinoamericanos se comparan, es odioso”, aseguró el funcionario, respecto a las comparaciones realizadas por Argentina con el país vecino.

El sábado por la noche, Alberto Fernández había sido entrevistado en C5N, ocasión en la que contó detalles de su charla por videollamada con su par Sebastián Piñera por la eliminación del cobro del roaming en telefonía móvil.

“También hablamos de la situación de Chile [por la pandemia]. Gracias a Dios ha logrado contener ese problema que tuvo inicialmente con la falta de sanatorios y de camas”, destacó el jefe de Estado. En ese momento, le acotaron en el programa que “Chile colapsó más que nosotros”. Fernández, quien suele ejemplificar a Chile en los gráficos, asintió y detalló que “colapsó Santiago de Chile, más que nada, pero poco a poco fueron normalizando a un costo importante, porque se perdieron muchas vidas en el camino”.

“Siempre todos recordamos una canción que fue muy conocida en Chile: ‘Si somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas manos, tenemos el mismo lenguaje’. Yo creo que en esta situación de pandemia, ¿qué tiene que hacer Latinoamérica? Trabajar en conjunto”, analizó Paris, sobre las declaraciones de Fernández, aunque sin nombrarlo directamente.

“Cada país sabrá cómo afronta su situación y cada país verá cómo trabaja mejor en contra de la pandemia. Pero en este trabajo, como hermanos latinoamericanos, tenemos que estar unidos. Comparar no es la mejor forma de trabajar unidos”, cerró el funcionario chileno.