Coronavirus: intendentes quieren que las restricciones sean por oasis productivo

La escalada de casos positivos preocupa en los municipios y uno de los que levantó la voz, como ya lo viene haciendo es Emir Félix. El intendente de San Rafael fue convocado por el gobernador Rodolfo Suárez y hablaron en la Casa de Gobierno. Otros colegas como en el este acordaron algunas medidas dentro de sus facultades y en otros departamentos coinciden aunque esperan definiciones de Suarez.

“El Gobernador me ha solicitado que lo espere hasta el día viernes, cosa que voy a hacer”, indicó el jefe comunal sureño luego de la reunión. La respuesta de Suárez está relacionada a lo que suceda en Buenos Aires porque el 21 de mayo vence el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Alberto Fernández. Y habría una ronda de consultas con gobernadores, como sucedió semanas atrás, aunque no hay precisiones.

Además, se continúa evaluando la situación sanitaria provincial con las medidas tomadas que apuntaron a las salidas por terminación del DNI y la prohibición de reuniones sociales y familiares en domicilios y espacios públicos.

No obstante, respecto al número de casos registrados, indicó que la situación de San Rafael es “igual que el resto de la provincia pero la diferencia es que nosotros hisopamos más”. En ese desmarque con la Provincia, insistió en que “estamos haciendo una evaluación diferente y eso nos abre muchos interrogantes”. En su pedido, insistió en la suspensión de clases presenciales en el nivel secundario y continuarlas en forma virtual.

Sus pares del sur se mantienen alineados con el Gobierno. En Malargüe no hay posición tomada sobre nuevas medidas y respeta las dispuestas por Suárez. En General Alvear “los casos están descendiendo, la realidad es diferente a la de San Rafael”.

En otros oasis esperan instrucciones

Los municipios del este abordaron el tema en forma regional el lunes a la noche. Raúl Rufeil recibió en San Martín a Miguel Ronco (Rivadavia), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Héctor Ruiz (Junín) y a Franco Gil que representó a La Paz.

De la reunión surgió que la atención en los edificios comunales se realice siguiendo la misma terminación de los DNI, que ya rige para otras actividades; además remarcaron que la atención al público no podrá extenderse por más de cuatro horas. En este sentido, invitaron a las demás oficinas públicas, tanto nacionales como provinciales, a adoptar medidas similares en toda la zona.

Los caciques del Este hicieron dos pedidos que no son competencia municipal: incrementar la frecuencia del transporte de pasajeros de media distancia viernes y lunes y recortar tope de concurrencia de las ceremonias religiosas al 33% de la capacidad de los templos.

En el Gran Mendoza hay coincidencia en cuanto a una medida para toda el Área Metropolitana. De hecho, semanas atrás acordaron el horario de comercio cuya apertura de los negocios será a las 10 y sugirieron extender la jornada laboral hasta las 20.

Roberto Righi, al frente de la comuna de Lavalle, indicó que “las medidas tienen que ser provinciales o regionales, pero no por departamento. Lavalle tiene otra particularidad y lo que vamos a ordenar pronto es el horario corrido en el invierno para el comercio”.

Con respecto a las clases, marcó la diferencia en las zonas rurales donde “el problema es la conectividad”. Y cree que en el invierno duro “va a ser un tema a rever y quizás suspender por el frío en junio, julio y parte de agosto porque la gente se enferma y se va a mezclar todo con el COVID”. Resaltó que “la presencialidad es muy importante sobre todo en los lugares donde no hay o hay baja conectividad”,

“El sistema sanitario debe ir marcando la intensidad de las medidas. Creo que pueden tomarse por oasis como en el este”, expresó Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz. No obstante, aclaró que “por ahora se están evaluando las últimas medidas y se sigue a diario los indicadores sanitarios”.

En Las Heras piensan lo mismo, porque “esto es elástico”, asegura Daniel Orozco. El jefe comunal destacó la sinergia con el Gobierno y sus pares del Gran Mendoza y puso el acento en la preocupación que generan las reuniones familiares y sociales.

Ambos administradores municipales se diferenciaron de Félix con respecto a las clases porque “no hay evidencia de altos contagios. En Las Heras, informaron que hay sólo dos establecimientos con contagios de casi 50.

En el Valle de Uco también continúan con los lineamientos provinciales. Tupungato, Tunuyán y San Carlos no tienen límites, por lo que la interacción entre las tres comunas obliga a acordar algunas cuestiones.

No obstante, no avanzarán como en el este porque si bien “estamos en una meseta elevada, no hemos hablado de restricciones” según comentó el sancarlino Rolando Scanio. Aclaró también que en el tema clases “las escuelas deben seguir funcionando” y tampoco ve con malos ojos medidas por zonas, aunque por ahora no se ha evaluado el tema con Martín Aveiro (Tunuyán) y Gustavo Soto (Tupungato).