Cornejo y otros dirigentes opositores criticaron con dureza a CFK

“Quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ‘defectos’ que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión”, dijo Cristina Fernández de Kirchner en una extensa carta que, como es de costumbre, dejó tela para cortar.

El texto completo, publicado en su sitio oficial y viralizado a través de su cuenta de Twitter tenía como premisa recordar a Néstor Kircher quien falleció un 27 de octubre. Sin embargo, la figura del ex presidente no fue la que copó las repercusiones.

Desde distintos partidos llegaron las respuestas, y como era de esperarse, Alfredo Cornejo disparó munición gruesa: “Pareciera que ella y Alberto Fernández nada tienen que ver con el descalabro económico al que nos han llevado”, expresó en Twitter.

Luis Petri, diputado nacional, fue otro de los que se sumó, cuestionando las certezas a las que hace referencia Cristina Fernández de Kirchner. Primero se preguntó si “los funcionarios que no funcionan ya están presentando la renuncia”. Y luego siguió:

Otro diputado nacional como Omar De Marchi tampoco la dejó pasar: