Cornejo y Milei mantienen su imagen positiva en Mendoza pero aparecen “desafíos” para resolver

Los gobiernos de Alfredo Cornejo en Mendoza y Javier Milei en la Nación llegaron a sus tres primeros meses de gestión, en medio de una situación macroeconómica verdaderamente compleja, propiciada por un ajuste potente por parte del líder libertario para intentar mitigar las consecuencias de una inflación de niveles altísimos, una baja del poder adquisitivo de la gran parte de la sociedad y un incremento de la pobreza en el país.

A pesar de estos indicadores desplomados, ambos dirigentes políticos conservan la buena imagen en términos políticos en Mendoza que les sirvió para ganar sus respectivas elecciones, según respondieron consultores a Los Andes. Milei supera el 60% de imagen según la mayoría de ellos; mientras que Cornejo tiene porcentajes que van del 50% hacia arriba.

No obstante, aparecen desafíos e interrogantes para cada uno de ellos en vistas de decisiones respecto a, por un lado, la “defensa” de los intereses de la provincia en el plano local, más la situación económica tanto en paritarias como en servicios; y la necesidad por el lado del libertario de comenzar a dar indicadores positivos de los problemas macroeconómicos, en el plano nacional.

En buenas perspectivas

Quien dio el puntapié con un estudio de opinión pública fue Martha Reale, de Realle Dalla Torre, que marca una imagen del libertario en Mendoza del 64,2%; y la de Cornejo en un 55,4%.

Sobre el radical, señaló que dio porcentajes “más altos de los que se esperaba” sobre todo por el recuerdo de la elección del año pasado, en la que triunfó con un 40%. En tanto, con Milei el nivel de aprobación “es alto y sostiene esa popularidad que lo llevó al poder y que la ciudadanía convalida“ por el momento.

Para Reale, el número de Milei es “satisfactorio” sobre todo “porque la gente la está pasando muy mal. El clima social es realmente malo, la gente se autopercibe mal económicamente y el 74% está peor que el año pasado”.

En este sentido, teniendo en cuenta esto, “hay un margen de tolerancia que no se hubiera visto con otro”. “La duda es hasta cuándo soportará la gente. Si bien hay un 55% que dice que no puede esperar, hay un 43% que sí esperaría un año; no es menor”.

Por otro lado, Roberto Stahringer, de Sociolítica, sostuvo que la imagen de Milei en enero llegaba al 66% y la de Cornejo al 52%, dando “resultados para los dos muy positivos”, y sostuvo que han podido consolidarse en estos 3 primeros meses.

“Cornejo ha crecido en su imagen y al menos se espera que se mantenga. Es una figura con mucha exposición desde hace años. No se espera que baje o suba mucho en los próximos meses”, dijo Stahringer; mientras que sobre Milei marcó que ha sido “sincero” con la ciudadanía sobre el ajuste, lo que le ha dado “credibilidad frente a las medidas”; y además se enfrenta a un kirchnerismo que hoy está debilitado, lo que le suma y gana tiempo mientras gestiona.

Por otro lado, dijo que en Mendoza “no hay oposición fuerte que debilite al Gobierno y por el clima político los intendentes están más involucrados en ver cómo aguantar la situación más que en la pelea política”.

Stella Toledo, de Isuani-Toledo consultores asociados, señaló que a nivel nacional “las medidas de Milei siguen siendo muy altas y aceptadas”, con un 65% a 70% de valoración. Sin embargo, dijo que hay un porcentaje “que empieza a dudar y está decepcionada, porque entiende que no es la casta a la que se está ajustando”.

“La sensación es que hay que esperar y dar tiempo; pero además Milei está manejando bien sus declaraciones, diciendo lo que la gente quiere escuchar y exponiendo al resto de la política, de la cual él no se siente parte”, opinó.

Sobre Cornejo, indicó que su imagen llega al 62, 63%, lo que le permite “tomar decisiones” mientras aguarda mejoras económicas; pero prendió la luz de alarma en base a los pedidos gremiales.

En tanto, Nicolás González Perejamo, de Demokratia, señaló que los niveles de Milei como de Cornejo “están altos en Mendoza”, y si bien no dio porcentajes, indicó que los tienen “levemente” más bajos que los expuestos en estos informes.

Para el consultor, según mediciones sobre el interés de los argentinos en los temas nacionales, cada vez hay menos interés en los temas políticos (hay un “decrecimiento” en lo que fue el DNU, pasando por la Ley Ómnibus y ahora el Pacto de Mayo) y que “lo único que le importa a la sociedad es si Milei resolverá o no los problemas económicos. El resto es irrelevante”, por lo que considera que ahí estará el acompañamiento o rechazo al presidente libertario.

Otra distinción que hizo, pero en el plano local, es que la oferta política está “mileizada” en Mendoza tanto por el acercamiento de Cambia Mendoza como de LUM; y que “en algún punto podría ser un problema a la hora de diferenciarse”.

En tanto, Anibal Urios, en línea con el resto, consideró que ambos políticos están bien posicionados en Mendoza. En el plano de Cornejo, informes realizados en febrero marcan que el 56% cree que “hay futuro” con el trabajo del sancarlino y también sostiene el mismo porcentaje que puede gestionar “sin plata”.

Por el lado de Milei, indicó que el 55% cree que hay futuro con el libertario; y el 50% confía en que resolverá los problemas, lo cual destacó que “son buenos indicadores”.

Los desafíos económicos de Milei y el pedido de “más mendocinismo” a Cornejo

Para Reale, es importante comenzar a tener en cuenta cuánto “aguantará” la sociedad mendocina la situación económica.

Sobre esto, aclaró que buena parte del apoyo al Presidente no tiene raíces completamente ideológicas, sino que lo votaron “por contraste”. “Si bien el apoyo existe, es un ‘opto por esto porque el otro lado me gusta menos’, pero no deja de ser crítico”, indicó.

Y también ha surgido un pedido a Cornejo según Reale, de “comenzar a exigir que se le ‘plante’ a Milei cuando le tocan los intereses a Mendoza”. En el estudio, el 67,1% consideró que Cornejo “debe defender los intereses de Mendoza, aunque tenga que enfrentarse al Presidente Milei”.

Sobre qué hará Cornejo, para Reale el sancarlino “apoyará todo lo que pueda porque es uno de los convencidos que si se ordena la ‘macro’, a Mendoza le irá mejor. Pero sus límites son los intereses de la provincia”, consideró.

“Hay una convicción de no resignar recursos provinciales en pos de un apoyo incondicional. Es una jugada racional. La pelota está en el campo de Milei porque Cornejo lo ha acompañado en sus medidas. Pero si Milei se pone intransigente, ahí se puede complejizar la relación”, cerró.

Stahringer, por su lado, respaldó el hecho de que hay una visión del “mendocino” que espera la defensa de sus intereses. “Tiene desde hace tiempo esa histórica cultura de lo propio muy arraigada y encuentra en el gobernador a la persona que debe abogar por su defensa”, dijo, y recordó que algunos picos de imagen de los gobernadores se dieron cuando Rodolfo Suárez se enfrentó a Alberto Fernández en la pandemia y por Portezuelo; o cuando Cornejo lo hizo con Macri por las tarifas.

“Defender los intereses de los mendocinos da valoracion alta. se espera que haya alguna diferencia al menos. los mendocinos son más mendocinos que mileistas”, sostuvo.

Otro punto donde hizo hincapié fue en el que las diferencias entre Milei y Cornejo son que el Presidente “tiene una herencia recibida para posicionarse que el gobernador no”, lo que podría desgastar a futuro al Gobierno local si la situación empeora.

Por otro lado, señaló que “hay un potencial conflicto en puerta de Milei, que es cuándo se resolverán los problemas de la gente. Hoy tiene el apoyo de la gente, pero el tema es cuánto tiempo”.

Sobre Mendoza, marcó que “se van tensionando situaciones con los gremios por la baja de recursos; la matriz productiva está estancada; y se ven cuestiones de estanflación que no dan muchas herramientas al gobierno provincial más que esperar la mejora nacional”.

Pero al igual que el resto de los consultores, Toledo dijo que se evidencia una ciudadanía que “reclama que defienda más los intereses de los mendocinos, y eso se compara con el accionar de otros gobernadores como (Ignacio) Torres y (Maximiliano) Pullaro”.

“Hay que ver con las medidas nacionales cómo queda afectada Mendoza. por ahora Cornejo tiene un margen más liberado, más allá que años atrás no estaba tan asistida con los fondos de Nación”, recordó.

González Perejamo, en tanto, también habló sobre los desafíos de Cornejo en Mendoza y marcó que “la gente siempre elige a alguien que la defienda”.

En términos de alianzas o posicionamientos entre Cornejo y Milei, agregó que el mandatario local “es probablemente la persona con mayor identidad de percepción colectiva de Mendoza” y dudó sobre si “necesita agruparse o no con Milei para ser confiable y electoralmente potente”.

Finalmente, Urios, sobre la relación entre ambos dirigentes, dijo que no recomendaría a Cornejo enfrentarse a Milei, “sino gestionar de la mejor manera”. Pero también prendió la luz de alerta por el crecimiento de la inseguridad en la provincia, que está comenzando a generar incertidumbre en parte de la sociedad.