Cornejo y Casado pidieron el voto para los candidatos de Cambia Mendoza en San Rafael

La fórmula para la gobernación por Cambia Mendoza, compuesta por Alfredo Cornejo y Hebe Casado, participó de un acto de nueva “presentación” de los precandidatos en el departamento de San Rafael, que tendrá elecciones municipales este domingo.

Además de pedir el voto de apoyo para Cambia Mendoza, Cornejo también presentó la lista de precandidatos a legisladores por el cuarto distrito electoral, que incluye a los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe.

En diálogo con los medios de comunicación, el exgobernador expresó que Casado “es la mejor referente” para acompañarlo, y aclaró que “viene de la actividad privada, es profesional, fue legisladora y luego volvió a su actividad en la medicina y su emprendimiento familiar”.

Alfredo Cornejo y Hebe Casado en San Rafael. Prensa UCR

El senador nacional resaltó que su compañera de fórmula representa “la igualdad ganada a fuerza de trabajo, esfuerzo, de estudiar, de provenir de una familia humilde, de estudiar en una universidad pública médica clínica e inmunología, que sigue viviendo en el mismo lugar, que progresó en base a su esfuerzo y no al sector público, del cual sólo ha estado cuatro años”.

A su turno, Casado resaltó que “acompañar a Alfredo es todo un desafío” y comentó que el año pasado no estaba en sus planes competir en una fórmula para la Gobernación, “sin embargo se fueron dando o concatenando diferentes cosas para que hoy esté acá”.

En el mismo sentido, la médica comentó que si el candidato a gobernador hubiese sido otra persona, “le hubiese dicho que no, pero sabiendo y habiendo trabajado con Alfredo Cornejo y sabiendo de sus convicciones, su coraje y su forma de trabajo, creo que estoy en el lugar indicado. Eso hace que esta fórmula tenga un peso diferente”.

Con estos conceptos, la precandidata a vicegobernadora dijo que “si nos eligen, esperamos ser una fórmula que represente a toda la provincia, que los mendocinos nos sintamos todos iguales, así vivan en el Gran Mendoza o Bardas Blancas” y aseguró que trabajarán para que se cumpla con este objetivo.

Alfredo Cornejo y Hebe Casado en San Rafael. Prensa UCR

“Si tengo que machacarle la cabeza a Cornejo para que traiga más cosas para el Sur, lo voy a hacer, así que bueno, entrar acá es para agradecer fundamentalmente a todos ustedes que me pusieron en este lugar”, dijo y resaltó el acompañamiento que ha tenido de su familia y de los principales referentes nacionales del PRO, entre quienes mencionó a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri.

Además, hizo un apartado con lo sucedido en su partido hace un tiempo atrás y dijo que la militancia del PRO, especialmente la de San Rafael “recibió cachetazos y, a pesar de eso, me sostuvieron y que creyeron en mis convicciones”.

Elecciones en San Rafael

Casado resaltó la importancia de las personas que integran esta propuesta y resaltó que los sanrafaelinos tienen la oportunidad este domingo de ir a las urnas y apoyar a alguno de los aspirantes a la intendencia que presenta el frente: “Llevamos en San Rafael precandidatos muy buenos como Abel Freidemberg, Alfredo Andión y Francisco Mondotte, por lo que les pedimos el voto para que cualquiera de los tres sea el próximo intendente”.

En ese sentido, la precandidata a vicegobernadora aseguró que se trata de “tres candidatos infinitamente superiores a los que tenemos por trayectoria, honestidad, decencia y solvencia técnica. Traen aire de renovación”.

A lo que Cornejo agregó: “También sabemos que luchan contra la apatía, el desinterés y la desinformación que muchos buscan invisibilizar para este domingo, mientras que nosotros buscamos que muchos vayan a votar”.

La lista que presentaron este miércoles para las PASO del 11 de junio, cuando se elegirán los candidatos que competirán para llegar al Senado de la Provincia por el cuarto distrito electoral, está compuesta por: Walther Marcolini, María Laura Sainz, Luis Gonzalo Altamiranda, María Agustina Perdiguez.

Alfredo Cornejo y Hebe Casado en San Rafael. Prensa UCR

En tanto, para la Cámara de Diputados los aspirantes son: Silvina Gómez, Franco Ignacio Ambrosini, José Javier Cáceres, Paulina Alejandra Sánchez y Ricardo Ezequiel Ramos.

“A diferencia de otros partidos que se presentan en estas elecciones, Cambia Mendoza muestra sus candidatos y no los andamos cambiando el día posterior a la presentación de lista. Tampoco los escondemos, acá están para dar cuenta de sus antecedentes y trayectoria”, disparó Cornejo.

El precandidato a gobernador destacó que no tiene sentido la generalización acerca de los políticos, ya que esto conspira contra la solución democrática de los problemas de la sociedad.

“Nada es peor que el hecho de que no haya solución colectiva. Las sociedades no se suicidan, es decir, viven de tener esperanza en que las cosas pueden ser colectivamente mejor, por más de que perciban que no es la solución. Yo creo que hay que hablar con la verdad”, sostuvo.