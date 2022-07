Cornejo se reunió con empresarios del sector automotriz en Córdoba: qué le pidieron

Alfredo Cornejo llegó a Córdoba con la intención de celebrar el 132° aniversario de la Revolución del Parque en el comité radical de Alta Gracia. Y también, mantener reuniones con sectores empresariales. Uno de ellos fue la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Del encuentro fueron parte, además del senador nacional, los legisladores Soledad Carrizo y Hugo Romero. Junto a los representantes del órgano empresario, analizaron y coordinaron un trabajo en conjunto para el proyecto Ley de Promoción de la Industria Automotriz que tiene media sanción de Diputados.

Uno de los puntos de la charla fueron las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional y cómo repercuten en el sector productivo de esa provincia. También abordaron el proyecto Ley de Promoción de la Industria Automotriz, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Hay necesidad de introducir algunas modificaciones, cuando pase al Senado, teniendo en cuenta la importancia de generar “condiciones de equidad”, para los proyectos nuevos y los que ya están funcionando, en el marco de la Ley 27.263.

En este sentido, los representantes de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba les explicaron a los legisladores que pidieron “eliminar las retenciones para las exportaciones de productos nuevos” y de esta manera “evitar quitarle competitividad a la industria automotriz”. En este sentido, dejaron en claro que “tratar el tema de la alícuota 0 para las exportaciones será fundamental”.

Agregaron que “la devolución del IVA” es uno de los puntos más importantes que contempla el proyecto, aunque aclararon que el principal problema con el que se encuentran en este tema es que “hay muchas empresas que han hecho la inversión y están sacando hoy la producción. Sin embargo, serán solo productos nuevos que saquen cuando salga la ley los que tendrán alícuota cero”.

Cornejo recordó que la temática se viene trabajando desde hace mucho tiempo e incluso mencionó la “ley que nació en la época de Macri” y que permitió que Nissan se instalara en Córdoba. El senador mendocino hizo hincapié en la imperiosa necesidad que el Estado y el sector privado, en todas sus aristas, trabajen en conjunto.

“La relación, en general, entre empresarios y el sector político es imprescindible para avanzar en el mismo sentido y para lograr un crecimiento importante y real. Por eso es necesario que trabajemos en conjunto en estos temas y otros que van en el mismo sentido”. A esto, el senador nacional comentó que cuando fue intendente de Godoy Cruz y gobernador de Mendoza bajamos la planta de personal, pero todo lo hizo conversando con el sector empresario.

El ex gobernador aseguró que “si no bajás la planta de personal, si no tenés equilibrio fiscal, no se pueden bajar impuestos y creo que esa conversación, que es de interés general, tiene que estar siempre en la mesa. A nivel nacional es más o menos lo mismo sólo que ellos emiten y las provincias no”.