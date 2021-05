Cornejo recibió el alta hospitalaria y seguirá el tratamiento de Covid en su casa

El diputado nacional Alfredo Cornejo recibió el alta hospitalaria, tras haber permanecido internado cuatro días en el Hospital Central por un cuadro de Covid-19. Indicó que seguirá el tratamiento médico en su casa y que espera recibir el alta clínica el próximo sábado.

A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador mendocino manifestó: “En el día de la fecha me dieron el alta hospitalaria. Agradezco al servicio de clínica médica y a todo el personal del Hospital Central, por la calidez y excelente atención que me brindaron. Los mendocinos tenemos que estar orgullosos del profesionalismo de nuestra salud pública”.

Asimismo, agregó que seguirá el tratamiento médico en su domicilio “con el aislamiento correspondiente hasta el sábado próximo, día en el que ya tendré el alta clínica”.

El presidente de la UCR debió ser hospitalizado el día domingo tras contagiarse de coronavirus. En los días previos había estado aislado al ser contacto estrecho de uno de sus colaboradores que había contraído la enfermedad.

Informó que el miércoles 28 de abril perdió el gusto y el olfato y que tras recibir atención domiciliaria, los médicos recomendaron su internación para tener un mejor control clínico de su cuadro.