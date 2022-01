Cornejo puso en duda la reunión por el FMI

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se hace necesario y la búsqueda de consenso es el motivo de una reunión de Alberto Fernández con gobernadores y legisladores de Juntos por el Cambio el martes.

Pero hay más dudas que certezas sobre su concreción. Además, según la agenda oficial, el Jefe de Estado y ministros irían a San Juan ese día.

El lanzamiento del Clúster Renovable Nacional reunirá en la vecina provincia a funcionarios naciones y gobernadores que formarán parte del organismo para producir de bienes y servicios asociados a la generación eléctrica de fuentes renovables. Mendoza es una de ellas, pero Rodolfo Suárez está de vacaciones, por lo que irá al encuentro el vicegobernador Mario Abed, además del ministro de Economía, Enrique Vaquié y Pablo Magistocchi quien integra el directorio de IMPSA.

Desde la provincia anfitriona que conduce el peronista Sergio Uñac indicaron a Los Andes que la presencia de Fernández está confirmada para el acto previsto a las 15.30 en el salón Camus del Centro Cívico de San Juan.

El Presidente no llegaría solo porque en la lista de invitados está Martín Guzmán, ministro de Economía, quien iba a brindar detalles de las negociaciones con el FMI y el acuerdo al que se quiere llegar ante referentes de Juntos por el Cambio. No es un hecho su llegada, según lo informado por la administración sanjuanina, pero no hay que descartarlo.

En Juntos por el Cambio se la ven venir. “No han confirmado ni lugar ni hora, no me sorprendería que suspendiera”, dijo Alfredo Cornejo a Los Andes. El ex gobernador sería parte de la reunión para discutir el acuerdo con el FMI por comandar el Interbloque de la coalición opositora en el Senado. Además, será la voz de Suárez en lo que a Mendoza se refiere. Pero, si se ratifica la presencia nacional en San Juan con Fernández incluído, el ‘miting’ debería postergarse.