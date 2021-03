Cornejo pidió que se debata la reforma constitucional y apuntó contra Lafalla y Gabrielli: “No embarremos la cancha”

El diputado nacional, Alfredo Cornejo , se pronunció hoy nuevamente a favor de que el Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS), debata sobre la reforma de la Constitución, y criticó -sin nombrarlos- a los ex gobernadores peronistas Arturo Lafalla y Rodolfo Gabrielli que aseguraron que no es el ámbito para hacerlo.

Mediante la red social Twitter, el ex gobernador radical sostuvo en primer lugar que la Carta Magna tiene más de 100 años y que ha sido realmente un escollo tratar de aggiornarla a los nuevos tiempos, por lo que el CEAS es un buen ámbito para discutir y acordar este tipo de reformas.

“Hoy es necesario modificarla, pero para ello se necesita un gran consenso político y social. Necesita que todos los actores sociales de Mendoza participen y debatan sobre esas modificaciones”, consideró.

Además, destacó que el CEAS, entre sus funciones, prevé “la emisión de opiniones no vinculantes, a requerimiento de alguno de los poderes, sobre proyectos de ley a ser sancionados por el Poder Legislativo” y que también se lo puede consultar “sobre proyectos de decretos a ser dictados por el Poder Ejecutivo”.

Tras estas consideraciones, Cornejo opinó que “es el ámbito ideal para manifestar una opinión sobre si la Legislatura tiene que debatir o no la reforma constitucional. Insisto: la opinión es sólo sobre si la Legislatura tiene que debatir o no la reforma”.

Y finalizó con un tiro por elevación a los ex mandatarios del peronismo: “Convoco a los integrantes del CEAS a que participemos de la democracia y definamos por sí o por no, sobre ese debate. No embarremos la cancha diciendo que el Consejo no es el ámbito, cuando en realidad está muy claro que es el ámbito ideal”.

Qué dijeron Lafalla y Gabrielli

Lafalla fue el primero que salió a rechazar la propuesta de Suárez, al día siguiente que el Gobernador le solicitara al CEAS pronunciarse. “No es una reforma que mejore la institucionalidad”, dijo.

Por su parte, Gabrielli manifestó que “el tema está en la Legislatura y sería una intromisión inadmisible e inadecuada al cuerpo legislativo” que el Consejo se exprese sobre la necesidad de la reforma. Por eso, interpretó que “es una presión político partidaria” del Gobernador.