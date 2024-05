Cornejo enumeró los “deterioros” en Las Heras y le pidió a Lo Presti “redoblar los esfuerzos para resolverlos”

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, encabezaron esta mañana la presentación de 25 nuevos móviles que adquirió la comuna para la Guardia Urbana Municipal. El mandatario provincial agradeció el compromiso del jefe comunal para la prevención del delito y también le pidió “redoblar esfuerzos” para revertir el “deterioro” de las calles y las luminarias del departamento, heredado por la gestión de Daniel Orozco.

Cornejo destacó que la función sustantiva del municipio “no es la seguridad de ninguna manera y con lo cual se valora mucho este aporte y este compromiso con un flagelo que tiene nuestra sociedad en todo el país y Mendoza no es la excepción”.

“El municipio de Las Heras había creado esta guardia municipal y tiene su personal destinado, pero no estaba equipado. Este equipamiento de 25 vehículos, sirve para los temas de tránsito viales, pero también nos ayuda mucho a la prevención. Pero no es milagroso, no será de un momento para otro, debemos aplicar mayor profesionalidad y la armonía con la policía en el municipio de Las Heras tiene que hacer lo suyo”, comentó.

Y lanzó, con un tiro hacia el exintendente Orozco: “Si bien es cierto, no se tiene competencia exclusiva, el municipio ha sufrido un deterioro en los últimos años por falta de gestión, mezclada también con corrupción, como ya tiene la justicia probado”.

El gobernador Alfredo Cornejo en Las Heras. Foto: Prensa Mendoza

Entonces, Cornejo señaló que “ese deterioro grande de Las Heras se paga en esta gestión, lamentablemente” y afirmó que “no se recuperan de un momento para otro los servicios esenciales”. Por esto mismo, le pidió al intendente y a sus funcionarios, “redoblar el esfuerzo para hacerlo lo más rápido posible”.

Entonces, el gobernador enumeró las principales deficiencias que padecen los vecinos hoy, vinculado también a la seguridad. “Necesitamos alumbrado público funcionando bien. Prendido en las horas que debe estar prendido y apagado en las horas que debe estar apagado. Y ese deterioro existe hoy en Las Heras y hay que recuperarlo”, reconoció y señaló la necesidad de tener también, podado de árboles a tiempo.

También dijo que se requieren cierres de baldíos: “Baldíos sucios y con yuyos, son lugares donde se contribuye a la inseguridad y es una atribución municipal. Se deben exigir el cierre de esos baldíos y la limpieza por parte de sus propietarios”.

Por último, indicó que el pavimento de las calles y su mantenimiento en los barrios, también tiene que ver con esto. “Crear un clima de seguridad alrededor de los barrios, que tenga que ver con la buena higiene y el mantenimiento de la limpieza, es tarea conjunta entre los vecinos y del municipio con máxima responsabilidad. Tener espacios públicos que estén ocupados por los vecinos, plazas en condiciones iluminadas, contribuye a la seguridad”, dijo.

Los nuevos vehículos de la Guardia Urbana de Las Heras. Foto: Prensa Mendoza

“Es decir, que las tareas municipales y las tareas provinciales se complementan a los efectos de combatir la inseguridad. Sé que el municipio ha tenido un deterioro grande y exigirle todo a esta gestión del Intendente Lopresti de una sola vez es injusto. Pero también es mucho más injusto que no lo resolvamos con la mayor rapidez posible”, completó.

Las funciones de la GUM

El intendente Francisco Lo Presti explicó que la Guardia Urbana Municipal, no solo tendrá la función de prevenir el delito, sino también realizará un “control de gestión” respecto a luminarias, bacheo y cierre de baldíos. Puntos que mencionó Cornejo como importantes para la seguridad.

“La guardia urbana no solamente va a tener el rol de llevar a cabo la prevención del delito, sino también hacer un control de gestión respecto de la luminaria, baches y cierres de baldíos. Va a poder hacer los reportes necesarios a través de nuestro sistema de gestión de reclamo”, le contó el jefe comunal a Los Andes.

Por otro lado, sobre la reposición de luminarias, señaló: “Hicimos una compra de 14 mil luminarias que están llegando, mes a mes. Estamos recibiendo mil luminarias mensuales y se van colocando”.

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Foto: Prensa Mendoza

Y sobre la repavimentación de calles en mal estado, otra queja de los vecinos lasherinos, manifestó: “En nuestra página web se puede ver la licitación que hemos llevado a cabo para comprar un tren de asfalto. Esto nos va a permitir hacer asfalto por administración. Esto ha tenido muy buen resultado tanto en Godoy Cruz, como en Guaymallén y en Luján. Creemos que las buenas prácticas que se llevan adelante en otros municipios, son dignas de replicarlas”.

“Específicamente sobre lo que ha pasado hoy, nos comprometemos porque no solamente creemos que es una demanda genuina de la sociedad, tener mayor seguridad, sino también porque hemos logrado recomponer y ordenar económicamente al municipio. No estamos en la mejor situación, pero sí podemos capitalizar la baja de funcionarios, por ejemplo, en volcarlo en resultados para el departamento”, cerró Lo Presti.

La nueva flota

La flota que adquirió Las Heras está compuesta por 25 móviles 0km Fiat Cronos que, se suman a las ocho unidades con las que ya contaba la dependencia hasta el momento, al igual que herramientas para la seguridad vial, como alcoholímetros, entre otros dispositivos.

Será un total de 37 vehículos entre autos, motos, camioneta y grúa disponibles que, tienen el objetivo de colaborar con las acciones de prevención que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la Provincia y dar respuesta a la demanda de los vecinos del departamento, con una mayor presencia de preventores en barrios y distritos, reforzando el trabajo mancomunado de patrullaje con la Policía de Mendoza, informó la comuna.